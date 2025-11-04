Νέοι σε κρίση – Γιατί η ψυχική υγεία των Ελλήνων κλονίζεται

* Για το θέμα μιλούν η κυρία Ιωάννα Δημητριάδου, Ψυχολόγος, Ειδική Παιδαγωγός, PgD, Εξειδικευμένη στη ΔΕΠΥ, στη Δυσλεξία και στις Μαθησιακές Διαταραχές, η κυρία Έφη Λιακοπούλου, Ψυχολόγος, Επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής «ΕλπιΖώ» Αθήνας και ο Εμμανουήλ Τσαλαμανιός, Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής Παιδιών και Εφήβων Ασκληπιείου Βούλας, Πρόεδρος Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος

Η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας είναι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις υγείας που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Οι δυσκολίες αγγίζουν ιδιαίτερα παιδιά και εφήβους, με σαφή αυξητική τάση μετά την πανδημία και την κοινωνική απομόνωση. Στην Ελλάδα σήμερα ένα στα έξι παιδιά και εφήβους αντιμετωπίζει πρόβλημα ψυχικής υγείας που απαιτεί ειδικό επαγγελματία, με τις συνέπειες να επεκτείνονται σε μονοπάτια όπως αυτό των διατροφικών διαταραχών.