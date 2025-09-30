Καταγγέλλονται 4 με 5 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας την εβδομάδα – Δωρεάν νομική υποστήριξη σε κακοποιημένες γυναίκες (video)

Δωρεάν νομική υποστήριξη θα λαμβάνουν γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με τον δικηγορικό σύλλογο Καλαμάτας τα περιστατικά είναι αυξημένα το τελευταίο εξάμηνο αγγίζοντας τα 4 με 5 την εβδομάδα.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Κώστας Μαργέλης, “ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας πρόσφατα υπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καθώς και το Κέντρο Ερευνών και θεμάτων Ισότητας, με στόχο την παροχή δωρεάν Νομικής βοήθειας σε γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία.

Μέσω αυτής της συνεργασίας τόσο οι εμπλεκόμενοι φορείς καθώς και ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας επιδιώκουν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου, προσφέροντας άμεση νομική στήριξη στις γυναίκες θύματα.

Με τη διαμεσολάβηση του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Καλαμάτας, οι ωφελούμενες θα μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν νομικές συμβουλές και νομική εκπροσώπηση από δικηγόρους Καλαμάτας οι οποίοι συμμετέχουν στον κατάλογο Δικηγόρων για δωρεάν Νομική Βοήθεια”