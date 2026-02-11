Καταιγίδες από σήμερα: Πότε και πού θα βρέχει την Τσικνοπέμπτη

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός σε όλη τη χώρα σήμερα και την Τσικνοπέμπτη, ενώ τα αλλεπάλληλα κύματα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες θα κρατήσουν έως το Σαββατοκύριακο.

Τρεις διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές θα επηρεάσουν διαφορετικές περιοχές, φέρνοντας τοπικά έντονα φαινόμενα, χαλάζι, κεραυνούς και χιονοπτώσεις στα ορεινά και χαμηλότερα υψόμετρα της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας. Στην Αττική, βροχές αναμένονται Τετάρτη και Τσικνοπέμπτη, ενώ στα πελάγη οι άνεμοι θα φτάσουν έως 8 μποφόρ. Οι μετεωρολόγοι συστήνουν προσοχή και, όπου χρειάζεται, χρήση ομπρέλας και κατάλληλη προετοιμασία για τις υπαίθριες δραστηριότητες.

Καλλιάνος: Σήμερα και Τσικνοπέμπτη βροχές στην Αττική -Άνεμοι έως 8 μποφόρ στα πελάγη

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός όλη αυτή την εβδομάδα, με βροχές, τοπικές καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγο του MEGA, τα φαινόμενα συνδέονται με συνεχή διέλευση βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά προς τα ανατολικά της χώρας, τυπική κυκλοφορία για την εποχή. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν έως Τετάρτη στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας και σε χαμηλότερα υψόμετρα στη Θράκη. Την Τσικνοπέμπτη και Παρασκευή οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν 6–8 μποφόρ. Στην Αττική βροχές αναμένονται Τετάρτη μεσημέρι, Τετάρτη βράδυ και Τσικνοπέμπτη απόγευμα.

