ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Με τι καιρό θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη, έρχεται νέα επιδείνωση – Για έντονες βροχοπτώσεις σε 5 περιοχές μιλούν οι μετεωρολόγοι

Η κακοκαιρία επιστρέφει ξανά στη χώρα, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Τα έντονα φαινόμενα αναμένονται τα επόμενα εικοσιτετράωρα σε αρκετές περιοχές, με τον υδράργυρο – σύμφωνα με τις προγνώσεις των ειδικών – να σημειώνει αισθητή πτώση, ιδιαίτερα σε ηπειρωτικές περιοχές.

«Νέο σερί βροχοπτώσεων ξεκίνησε σήμερα στη χώρα μας, το οποίο θα συνεχιστεί όλη την εβδομάδα. Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική και νότια Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη», αναφέρει χαρακτηριστικά σε νέα ανάρτησή του για τον καιρό ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Οι περιοχές αυτές, όπως έχουμε πει, λόγω της μεγάλης εδαφικής υγρασίας και του κορεσμού, κινδυνεύουν από καθιζήσεις εδαφών, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και από τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ 

