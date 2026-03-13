Καταναλωτές σε survival mode: Ψωνίζουν μόνο τα απαραίτητα – κόβουν από παντού

Μόνο ένας στους πέντε καταναλωτές αισθάνεται οικονομικά ασφαλής, οι έξι στους δέκα ψωνίζουν κυρίως προσφορές και άλλοι τόσοι περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως αναγκαία. Πάνω από ένας στους δύο συγκρίνει τιμές και αγοράζει την πιο φθηνή μάρκα και το 43% αγοράζει κυρίως προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Τα παραπάνω ευρήματα προέρχονται από την έρευνα που εκπόνησε η εταιρεία Circana για λογαριασμό του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδας (ΙΠΕ), με θέμα «Οικονομική πίεση, νέες συνήθειες, νέες ευκαιρίες».

Η επίμονη ακρίβεια συνεχίζει να επηρεάζει έντονα τις αγοραστικές επιλογές των ελληνικών νοικοκυριών, αναγκάζοντάς τα να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητές τους. Καθώς τα τρόφιμα έχουν ακριβύνει πάνω από 38% σε βάθος πενταετίας και οι δαπάνες στέγασης σχεδόν 30%, οι καταναλωτές έχουν μεταβεί σε μόνιμη «λειτουργία επιβίωσης» – survival mode.

