Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
13
Μάρτιος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταναλωτές σε survival mode: Ψωνίζουν μόνο τα απαραίτητα – κόβουν από παντού

Share

Μόνο ένας στους πέντε καταναλωτές αισθάνεται οικονομικά ασφαλής, οι έξι στους δέκα ψωνίζουν κυρίως προσφορές και άλλοι τόσοι περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως αναγκαία. Πάνω από ένας στους δύο συγκρίνει τιμές και αγοράζει την πιο φθηνή μάρκα και το 43% αγοράζει κυρίως προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Τα παραπάνω ευρήματα προέρχονται από την έρευνα που εκπόνησε η εταιρεία Circana για λογαριασμό του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδας (ΙΠΕ), με θέμα «Οικονομική πίεση, νέες συνήθειες, νέες ευκαιρίες».

Η επίμονη ακρίβεια συνεχίζει να επηρεάζει έντονα τις αγοραστικές επιλογές των ελληνικών νοικοκυριών, αναγκάζοντάς τα να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητές τους. Καθώς τα τρόφιμα έχουν ακριβύνει πάνω από 38% σε βάθος πενταετίας και οι δαπάνες στέγασης σχεδόν 30%, οι καταναλωτές έχουν μεταβεί σε μόνιμη «λειτουργία επιβίωσης» – survival mode.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode