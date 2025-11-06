Ακρίβεια: Μόλις 6 στους 10 καταναλωτές τα βγάζουν πέρα

Έξι στους δέκα καταναλωτές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι «μόλις τα βγάζουν πέρα» τον μήνα, με ανάλογο ποσοστό όσων περιμένουν νέα άνοδο τιμών στην αγορά και με πάνω από τους μισούς να δηλώνουν ότι θα πραγματοποιήσουν λιγότερες δαπάνες το επόμενο διάστημα για να τα καταφέρουν. Την εικόνα αυτή συνθέτουν τα στοιχεία που παρουσίασε χθες το ΙΟΒΕ, την ίδια στιγμή που, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), αύξηση 1,08% κατέγραψαν οι τιμές στις αλυσίδες σουπερμάρκετ τον Οκτώβριο, με ορισμένες κατηγορίες προϊόντων – ανάμεσά τους κρέατα, γαλακτοκομικά και ζαχαρώδη – να παρουσιάζουν διψήφιες αυξήσεις.

Η ακρίβεια στην αγορά συνεχίζει να αντιστέκεται, με τους καταναλωτές να εμφανίζονται απαισιόδοξοι για το μέλλον, ιδιαίτερα ενόψει του χειμώνα, κατά τη διάρκεια του οποίου το κόστος της θέρμανσης θα αποτελέσει και πάλι σημαντική δαπάνη, αμφίβολο αν θα μπορέσουν όλα τα νοικοκυριά να την καλύψουν.

