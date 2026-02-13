Τελευταία Νέα
Κατέρρευσε πρόσοψη σπιτιού στη Μεσσήνη

Σοκαριστική εικόνα από την πρόσοψη ενός σπιτιού στη Μεσσήνη, η οποία κατέρρευσε λόγω της κακοκαιρίας.

Το σπίτι βρίσκεται επί των οδών Κολοκοτρώνη και Παπαφλέσσα και σύμφωνα με πληροφορίες είναι κατασκευασμένο από πλίθρα και λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχθηκε από τις βροχοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και όγκου και λόγω του υλικού κατασκευής του κατέρρευσε. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές αποκλείοντας το σημείο για λόγους ασφαλείας. Αύριο το πρωί, σύμφωνα με τον Γιώργο Αθανασόπουλο, δήμαρχο Μεσσήνης πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία απομάκρυνσης των μπάζων ενώ έχουν ενημερωθεί και οι ιδιοκτήτες που ευτυχώς δεν βρίσκονταν εντός του σπιτιού την ώρα της κατάρρευσης.

