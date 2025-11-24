Καθάριζαν τη σοφίτα της μητέρας τους και ανακάλυψαν ένα από τα πρώτα κόμικ του Superman -Η τιμή ρεκόρ που πουλήθηκε

Τρεις αδερφοί στην Καλιφόρνια, την ώρα που καθάριζαν τη σοφίτα της εκλιπούσας μητέρας τους πέρσι τα Χριστούγεννα, έπεσαν πάνω σ’ ένα από τα πρώτα κόμικς Superman που κυκλοφόρησαν ποτέ.

Κρυμμένο κάτω από ξεθωριασμένες εφημερίδες και μέσα σε μια χαρτόκουτα με ιστούς αράχνης, περίμενε… 85 χρόνια.

Πουλήθηκε για 9,12 εκατομμύρια δολάρια

Η συγκεκριμένη έκδοση του Superman #1 από τον Ιούνιο του 1939 βρέθηκε σε απίστευτα καλή κατάσταση. Τόσο καλή, που όταν βγήκε σε δημοπρασία της Heritage Auctions, έσπασε κάθε ρεκόρ και πουλήθηκε για 9,12 εκατ. δολάρια – η υψηλότερη τιμή που έχει πιάσει ποτέ κόμικς.

Και να σκεφτεί κανείς ότι οι αδερφοί βρήκαν συνολικά έξι κόμικς μέσα στη χαρτόκουτα. «Η μαμά έλεγε ότι είχε ακριβά κόμικς… αλλά ποτέ δεν μας τα έδειξε».

