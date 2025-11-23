Γιατί δεν πρέπει να κλείνεις τους καθρέπτες του αυτοκινήτου σου -Το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν

Παρόλο που η αναδίπλωση των εξωτερικών καθρεφτών μπορεί να μας γλιτώσει από περιττά έξοδα μειώνοντας τον κίνδυνο ζημιών, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να τους αφήνουμε ανοιχτούς όταν παρκάρουμε.

Οι καθρέφτες -όπως και τα αυτοκίνητα εξάλλου- ήταν μικρότεροι και απλούστεροι σε σχεδίαση τη δεκαετία του ’80 και του ’90. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και όταν ήταν παρκαρισμένα, τα παλαιότερα αυτοκίνητα καταλάμβαναν λιγότερο χώρο στο οδόστρωμα, οπότε δεν ήταν τόσο επιτακτική η ανάγκη για αναδιπλούμενους καθρέφτες.

Σήμερα όμως, ενώ το πλάτος των δρόμων και των θέσεων στάθμευσης έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο, τα αυτοκίνητα έχουν μεγαλώσει αισθητά, φέρνοντας μαζί τους και καθρέπτες με σημαντικά μεγαλύτερες διαστάσεις. Η αναδίπλωση, είτε χειροκίνητη είτε ηλεκτρική, εμφανίστηκε ως λύση για την αποφυγή μικροζημιών και την εξοικονόμηση πολύτιμου χώρου.

