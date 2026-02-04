Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
4
Φεβρουάριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Κατολίσθηση στην Παλιά Εθνική οδό Καλαμάτας – Σπάρτης στο ίδιο σημείο με το 2019 (video)

Share

Γιοφύρι της Άρτας για μια ακόμη φορά η παλιά εθνική οδός Καλαμάτας Σπάρτης καθώς κινδυνεύει να γίνει απροσπέλαστη καθώς το ίδιο πρόβλημα βγαίνει ξανά στην επιφάνεια.
Ο λόγος ξανά για μια νέα κατολίσθηση σημειώθηκε στο ίδιο σημείο όπου είχε παρουσιαστεί αντίστοιχο πρόβλημα και το 2019, κοντά στο πρώην ξυλοπριστήριο της Αρτεμισίας.
Μετά την κατολίσθηση του 2019 είχε διατεθεί χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του δρόμου, ωστόσο το φαινόμενο επανεμφανίστηκε, γεγονός που δείχνει ότι το πρόβλημα παραμένει.
Η κατολίσθηση είναι εκτεταμένη, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή από το μισό ρεύμα κυκλοφορίας.
Την ανησυχία τους για την κατάσταση του πολύπαθου δρόμου, εκφράζουν κάτοικοι της περιοχής με τον πρόεδρο της Κοινότητας Αλαγονίας, Γιώργο Καζάκο, να επισημαίνει τον κίνδυνο να προκύψουν σοβαρότερα προβλήματα στην πρόσβαση, σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode