Κατολίσθηση στην Παλιά Εθνική οδό Καλαμάτας – Σπάρτης στο ίδιο σημείο με το 2019 (video)

Γιοφύρι της Άρτας για μια ακόμη φορά η παλιά εθνική οδός Καλαμάτας Σπάρτης καθώς κινδυνεύει να γίνει απροσπέλαστη καθώς το ίδιο πρόβλημα βγαίνει ξανά στην επιφάνεια.

Ο λόγος ξανά για μια νέα κατολίσθηση σημειώθηκε στο ίδιο σημείο όπου είχε παρουσιαστεί αντίστοιχο πρόβλημα και το 2019, κοντά στο πρώην ξυλοπριστήριο της Αρτεμισίας.

Μετά την κατολίσθηση του 2019 είχε διατεθεί χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του δρόμου, ωστόσο το φαινόμενο επανεμφανίστηκε, γεγονός που δείχνει ότι το πρόβλημα παραμένει.

Η κατολίσθηση είναι εκτεταμένη, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή από το μισό ρεύμα κυκλοφορίας.

Την ανησυχία τους για την κατάσταση του πολύπαθου δρόμου, εκφράζουν κάτοικοι της περιοχής με τον πρόεδρο της Κοινότητας Αλαγονίας, Γιώργο Καζάκο, να επισημαίνει τον κίνδυνο να προκύψουν σοβαρότερα προβλήματα στην πρόσβαση, σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης.