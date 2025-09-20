Καύσιμα: Σταθερές οι τιμές – Πόσο θα πληρώσουν οι καταναλωτές μέχρι το τέλος του 2025

Σταθερές παραμένουν οι τιμές των καυσίμων κίνησης στην ελληνική αγορά, μία τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και μέχρι το τέλος του χρόνου εάν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών, οι οποίοι παρά τη γεωπολιτική ένταση, θεωρούν ότι τα αντικρουόμενα σήματα που επικρατούν στην αγορά διατηρούν το Brent σε ισορροπία.

Η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται στα 1,75 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,54 ευρώ το λίτρο και σε αυτά τα επίπεδα αναμένεται να κινηθεί και το επόμενο διάστημα.

Η αύξηση των επιτοκίων στη Fed αλλά και οι εστίες αναζωπύρωσης στα μέτωπα σε Ουκρανία, Ρωσία, Γάζα στέκονται «απέναντι» από τις αυξήσεις στην παραγωγή και τους φόβους για εξασθένιση της ζήτησης από την πλευρά των μεγάλων καταναλωτών.

Πώς θα κινηθεί η τιμή του Brent βραχυπρόθεσμα

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν την Παρασκευή, καθώς οι ανησυχίες για τη ζήτηση καυσίμων υπερίσχυσαν των προσδοκιών ότι η πρώτη μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα πυροδοτούσε μεγαλύτερη κατανάλωση.