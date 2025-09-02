«Καυτό» φθινόπωρο με ΟΠΕΚΕΠΕ, πολιτικές εξελίξεις και την «Ελλάδα να μαράζει» | Τα πάρκινγκ, τα έργα και η Λευκή Νύχτα (video)

Σε ένα «καυτό» πολιτικά φθινόπωρο βρισκόμαστε με τις εξελίξεις να αναμένονται… ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Και αυτό γιατί η κατάσταση γύρω από κρίσιμα θέματα που απασχολούν την κοινωνία παραμένει με όρους κανονικότητας, εξαιρετικά δύσκολη. Η ακρίβεια «πνίγει» νοικοκυριά και επιχειρήσεις με την κυβέρνηση να… αποτυγχάνει στην τιθάσευσή της. Με αυτά τα ερεθίσματα ο όλος σχολιασμός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST.

O Νίκος Μπελογιάννης αναρωτήθηκε αρχικά για την επικοινωνιακή διάσταση των όσων επιχειρήθηκαν σήμερα από τις ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη και το τι αυτή εξυπηρετούσε -κι εάν εξυπηρετούσε προεκλογικές προεκτάσεις- την στιγμή που οι αποκαλύψεις για τα ποσά των 22,6 εκατ. ευρώ μπροστά στα 400 εκατ. που έχουν αναφερθεί δείχνουν χαοτική διαφορά. Χαρακτηριστική η αναφορά του καλά «δεν υπάρχει άλλος υπουργός, παρά ο… μόνιμος Χρυσοχοΐδης για να κάνει τις ανακοινώσεις;», δίνοντας και την… απόχρωση με την Πασοκική ΝΔ.

Βέβαια το κρίσιμο δεν είναι μόνο το ποιοι πήραν τα λεφτά, αλλά και το ποιοι τα έδωσαν και ποιοι είχαν την υποχρέωση να ελέγχουν. «Εμείς άμα δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας ή ο κάθε φουκαράς που μας βλέπει, ή ο κάθε έμπορος, ο κάθε επαγγελματίας, θα κλείσει το μαγαζί του, θα έχει πρόβλημα, θα το κλείσετε μέσα, θα το κλείσει το ΙΚΑ μέσα ή η εφορεία θα το κλείσει μέσα. Εκείνοι που τους μοίρασαν δεν θα πάνε φυλακή; Εκείνοι που δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους; Εκείνοι που έπρεπε να ελέγξουνε, να τα δώσουνε, τι κάνανε;», αναρωτήθηκε ο Διευθυντής της τηλεόρασης BEST. Εκεί σχολίασε τις… κομπίνες και τα όσα είχαν γίνει στο παρελθόν με την επιστρεπτέα προκαταβολή, «…τελικά τι ελέγχεται. Τους φουκαράδες, τους επαγγελματίες, τους υπαλλήλους, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους αγρότες, τους συνταξιούχους;».

Το θέμα από την άλλη με όλα αυτά τα σκηνικά είναι το δημογραφικό και οι πολιτικές που δεν έρχονται για την ενίσχυση της υπαίθρου. «Η Ελλάδα πεθαίνει… Καλά δεν το έχετε πάρει χαμπάρι στο… Κολωνάκι;», αναρωτήθηκε ο Ν. Μπελογιάννης για να σημειώσει τα όσα γίνονται στα χωριά που ερημώνουν και στους ανθρώπους που μεταναστεύουν ξανά, καυτηριάζοντας τις πρακτικές με τα προνόμια των πολιτικών.

Για την ακρίβεια ήταν ιδιαίτερα καυστικός σημειώνοντας πως «έχει χαθεί η μπάλα… Που είναι το επιτελικό κράτος; Για να μας πείτε; Που είναι τα σαΐνια οι οικονομολόγοι που δεν έχουν… λειτουργήσει ούτε περίπτερο;» σημειώνοντας πως το πρόβλημα δεν είναι η ανακοίνωση για αυξήσεις στους μισθούς την ώρα που η ακρίβεια τσακίζει τα πάντα και οι έμμεσοι φόροι αντίστοιχα. Σε μια παρένθεση για τα εθνικά θέματα σημείωσε παράλληλα πως «μας έχουν αδειάσει όλοι».

Η αγορά πάντως κινείται καθοδικά καλοκαίρι με καλοκαίρι και αυτή η κατάσταση πληγώνει την ώρα που άλλες χώρες ακολουθούν άλλη πολιτική, με χαρακτηριστικά τα όσα αναφέρθηκαν για την Ιταλία που ο καφές καθήμενος έχει 1,5€, ενώ στην Ελλάδα το ρεύμα «καίει» και τα χρήματα από το ταμείο Ανάκαμψης πήγανε στους… λίγους.

Στο φόντο των αναφορών Τσίπρα για αυτή την υπόθεση ο Διευθυντής του BEST σημείωσε «φθάσαμε έτσι στο σημείο να μας κουνάει το δάχτυλο και ο Τσίπρας που μας είχε με ένα 50€ να τρέχουμε στις τράπεζες…».

Μιλώντας για τον πρώην πρωθυπουργό εκτίμησε πως θα προχωρήσει τελικά στο νέο κόμμα με νέα πρόσωπα ρίχνοντας… άκυρο στην παλαιά φρουρά.

Για τα τοπικά ζητήματα στάθηκε στον δρόμο Τζάνε – Καλαμάκι που 13 χρόνια και ακόμη να γίνει και σχολίασε τα όσα αναφέρονται γύρω από τα όσα ζητούνται για σταλίες στο φόντο της ερώτησης Πετράκου και των απαντήσεων από την Περιφέρεια.

Επίσης σημείωσε το πόσο θετικά επέδρασε το άνοιγμα από νωρίς των πάρκινγκ στην παραλιακή ζώνη για να υπάρχει κίνηση αποδίδοντας τα εύσημα στην πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Λ. Εξηνταβελώνη, στον Δήμαρχο, στον Λιμενάρχη και τον Τελώνη, αναφέροντας την αντιδιαστολή των όσων συμβαίνουν στο κέντρο που πρέπει να βρεθεί επιτέλους λύση. Στην εξέλιξη των εργασιών για την Σ. Σταθμού σημείωσε την πρόταση που ακούγεται ολοένα και πιο πολύ πως πρέπει να εξελιχθεί σε πεζόδρομο.

Κλείνοντας ο Ν. Μπελογιάννης στάθηκε στη διοργάνωσης της Λευκής Νύχτας -ιδέα που ξεκίνησε από τον Π. Νίκα και συνεχίστηκε από τον Θ. Βασιλόπουλο- με την κινητικότητα του κόσμου να την χαρακτηρίζει ως επιτυχημένη και καυτηρίασε τις πρώιμες και ανούσιες παρεμβάσεις από ορισμένους πριν η εκδήλωση γίνει.