«Καυτός» Σεπτέμβριος για τους καταναλωτές – Διαρκείς ανατιμήσεις αδειάζουν το πορτοφόλι

Η ακρίβεια εξακολουθεί να ροκανίζει το εισόδημα, με τους καταναλωτές να βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωποι με αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και να βλέπουν τον μισθό τους να εξανεμίζεται όλο και πιο γρήγορα μέσα στον μήνα.

Εκτός από τα φρούτα που ήδη πήραν ξανά «φωτιά», οι προβλέψεις για το φθινόπωρο δεν είναι αισιόδοξες ούτε για τα ψάρια και τα κρέατα που θα δουν και αυτά ανατιμήσεις.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον μήνα Ιούλιο, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα φρούτα 19,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο Ιούλιο του 2024», λέει στο Mega ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της ένωσης εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας.

