Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή – Νέα ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό | Για πόλεμο 4 με 5 εβδομάδων έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ (video)

Με κομμένη την ανάσα ο κόσμος παρακολουθεί όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται σε όλη την περιοχή. Σειρήνες ήχησαν ξανά στο Ισραήλ, ενώ το Ιράν εξαπέλυσε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε αμερικανικούς στόχους. Η Κύπρος βρίσκεται στο στόχαστρο με το Ιράν να απειλεί με νέες επιθέσεις μέχρι να φύγουν οι Βρετανοί από τη μεγαλόνησο.

Στο Ριάντ η Τεχεράνη έβαλλε κατά της Πρεσβείας των ΗΠΑ, ενώ νωρίτερα ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν ότι θα «πυρπολούν» όποια πλοία διέρχονται.

Για πόλεμο 4 με 5 εβδομάδων έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό και οδηγείται και σε χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο. Σκηνικό που προκαλεί μια παγκόσμια ανησυχία.

ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Η Μέση Ανατολή φλέγεται και οι εξελίξεις τρέχουν με ρυθμούς που προκαλούν παγκόσμια ανησυχία. Το Ιράν ανεβάζει τους τόνους, η Χεζμπολάχ παραμένει ενεργή σε πολλαπλά μέτωπα και η ένταση διαχέεται από τον Περσικό Κόλπο έως την Ανατολική Μεσόγειο. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η κρίση θα επηρεάσει τη διεθνή σκηνή, αλλά πόσο βαθιά και με ποιο κόστος.