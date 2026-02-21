Τραμπ: Αυξάνει στο 15% τους δασμούς σε όλες τις εισαγωγές παγκοσμίως

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τον παγκόσμιο δασμό 10% που ανακοίνωσε χθες στο 15%, κλιμακώνοντας περαιτέρω την αντίδρασή του στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ ότι η εφαρμογή δασμών βάσει του νόμου περί οικονομικής έκτακτης ανάγκης ήταν παράνομη.

«Εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, θα αυξήσω, με άμεση ισχύ, τον Παγκόσμιο Δασμό 10% σε χώρες, πολλές από τις οποίες «κλέβουν» τις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, χωρίς αντίποινα (μέχρι να εμφανιστώ εγώ!), στο πλήρως επιτρεπόμενο και νομικά ελεγμένο επίπεδο του 15%», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social το Σάββατο.

O Τραμπ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «Κατά τους επόμενους σύντομους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ θα καθορίσει και θα εκδώσει τους νέους και νομικά επιτρεπόμενους δασμούς, οι οποίοι θα συνεχίσουν την εξαιρετικά επιτυχημένη διαδικασία μας να Κάνουμε την Αμερική Ξανά Μεγάλη – ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ!!!».

Υπενθυμίζεται πως χθες μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου την Παρασκευή, ο Τραμπ επέβαλε παγκόσμιο δασμό 10% σε ξένα προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Trade Act του 1974, για περίοδο 5 μηνών στους ήδη υφιστάμενους, ενώ διεμήνυσε ότι όσοι επιβλήθηκαν για λόγους εθνικής ασφάλειας (Άρθρο 232) και οι υπάρχοντες (Άρθρο 301) είναι σε πλήρη ισχύ.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.insidfer.gr πατώντας ΕΔΩ