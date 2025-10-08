ΚΕΔΕ: «Καμία αρμοδιότητα δεν φεύγει από τα χέρια της Αυτοδιοίκησης» – Προειδοποίηση για προσφυγή στο ΣτΕ (video)

Στην Αρχαία Ολυμπία συνεδρίασε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, λίγο πριν το συνέδριό της στην Αλεξανδρούπολη, με βασικά θέματα στο επίκεντρο τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης για περισσότερους πόρους, επαρκές προσωπικό και την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου των Δήμων, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να έχουν μεγαλύτερη φωνή και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης τόνισε «Εμείς είμαστε ξεκάθαρη στη λογική ότι η αυτοδιοίκηση δε θα αφήσει να φύγει αρμοδιότητα από τα χέρια της. Μας έκαναν παρουσίαση κάποιων προθέσεων η λύση είναι μια ενίσχυση με προσωπικό. Όταν αξιολογείς κάτι πρώτα το στηρίζεις το βάζεις να λειτουργήσει. Είναι λάθος η όποια προσέγγιση αυτή. Τα χωροταξικά σχέδια είναι τοπική υπόθεση εάν η πολιτεία προχωρήσει χωρίς διάλογο και πάει να τα συγκεντρώσει σε νέο φορέα έχουμε δικαίωμα να προσφύγομε στο ΣΤΕ».