Κοινό μέτωπο των Δημάρχων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Δυτικής Μάνης για την ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης (video)

Διευρυμένη συνάντηση εργασίας, παρουσία των Δημάρχων Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, Μεσσήνης Γιώργου Αθανασόπουλου και Δυτικής Μάνης Γιώργου Χιουρέα, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καλαμάτας. Στην προγραμματισμένη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΤΕΕ και της μελετητικής ομάδα του έργου «Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) Παραλιακού Μετώπου Μεσσηνίας», αιρετοί, υπηρεσιακοί παράγοντες και στελέχη των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Δυτικής Μάνης.

Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης Γιώργος Χιουρέας

«Θέλουμε να δούμε το καλύτερο δυνατό για τον τόπο μας. Υπάρχουν άπειρα προβλήματα, θα κοπούν τα 800 μέτρα θα είναι πρόβλημα για τον τόπο μας. Ο κάθε δήμος θέλει δική του μελέτη. Οι δύο δήμοι πάντα ήταν δίπλα μας και τώρα έχουμε ένα νέο κομμάτι συνεργασίας».

Όσον αφορά την περιοχή της Μπούκας μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας Τάσος Αδαμόπουλος σημείωσε «Κινούμαστε στην κατέυθυνση που ξεκίνησε ο δήμος Μεσσήνης. Η σημαντικότερη εξ΄αυτών είναι η περιοχή της Μπούκας η οποία θα προσθέσει πάρα πολλά στο παραλιακό μέτωπο. Προσφέρει στην επιτάχυνση των διαδικασιών για να υλοποιηθούν έργα μικρά ή μεγάλα».

Υπήρξε ενημέρωση από την ομάδα μελετητών, επί της μελέτης που συντάσσεται, ενώ επί τάπητος τέθηκαν και θέματα και αφορούν την κάθε περιοχή, με τις ιδιαιτερότητες και τα μοναδικά χαρακτηριστικά που αυτές διαθέτουν.

Θ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

Μιλώντας αμέσως μετά τη συνάντηση εργασίας, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε: «Όταν συζητάμε για το Παράκτιο Μέτωπο, προφανώς αναφερόμαστε σε Δημοτικές Ενότητες των Δήμων Δυτικής Μάνης, Μεσσήνης, αλλά και Καλαμάτας. Είναι, άλλωστε, μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Εδώ και χρόνια είχαμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια και τη σκέψη ότι πρέπει να δούμε συνολικά το Παράκτιο Μέτωπο της Μεσσηνίας.

Σήμερα, μαζί με τον Δήμαρχο Μεσσήνης και τον Δήμαρχο Δυτικής Μάνης, ακούσαμε από τους μελετητές για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τους τρεις Δήμους και τις Δημοτικές μας Ενότητες. Συζητήσαμε για τις κατευθύνσεις που θα δοθούν, για τις χρήσεις γης και για τις ζώνες που θα δημιουργηθούν. Πρόκειται για προτάσεις που προφανώς δίνουν αναπτυξιακό χαρακτήρα στην περιοχή μας, μια περιοχή που διαθέτει όλες τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα να αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια. Προφανώς, δικός μας στόχος είναι να υπηρετήσουμε με συνέπεια αυτή την προοπτική.

Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, οι τρεις Δήμαρχοι μεταξύ μας. Με όλους τους Δημάρχους, φυσικά, διατηρούμε καλή συνεργασία, αλλά αναφέρομαι συγκεκριμένα τώρα σε ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε από κοινού. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και στο μέλλον, ώστε να πετύχουμε όλους αυτούς τους στόχους για μια περιοχή που διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα και τη φυσική ομορφιά για να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) του Μεσσηνιακού κόλπου των περιοχών Καλαμάτας, Δυτικής Μάνης και Μεσσήνης εκπονείται για την ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου, λόγω κρίσιμων χωρικών προβλημάτων που επιβάλλουν την άμεση αντιμετώπιση ή την αποτροπή δημιουργίας τετελεσμένων καταστάσεων που οφείλονται σε έλλειψη ή ανεπάρκεια πολεοδομικού σχεδιασμού.

Ως περιοχή επέμβασης του ΕΠΣ Μεσσηνιακού κόλπου ορίζεται η περιοχή του παραλιακού μετώπου της ΔΕ Καλαμάτας συνολικής έκτασης 440,3 τετρ.χλμ., το Δήμο της Δυτικής Μάνης συνολικής έκτασης 402,8 τ.χλμ που περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες (ΔΕ) Αβιας και Λεύκτρου, καθώς και το Δήμο Μεσσήνης με έκταση 563,7 τ.χλμ όπου περιλαμβάνει τη ΔΕ Μεσσήνης, Πεταλίου και Αιπείας.

Ως κεντρικός πυρήνας της διαδικασίας αποτελεί η κατάρτιση της Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΜΠΣ) η οποία καθορίζει το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, τα βασικά προγραμματικά μεγέθη, τα όρια των πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών, τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης, τις σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις, τα μεταφορικά (για την μηχανοκίνητη και τις ήπιες μορφές κινητικότητας), τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδομές, την ιεράρχηση του οδικού δικτύου, τον σχεδιασμό πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων συνθηκών και κινδύνων, την προσωρινή οριοθέτηση υδατορεμάτων εντός των προς πολεοδόμηση περιοχών και την γεωλογική καταλληλόλητα για δόμηση στην περιοχή του έργου.

Επιπλέον, τα ΕΠΣ θα περιλαμβάνουν ειδικό κεφάλαιο σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής καθώς και σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, επιδιώκει να καταστήσει ουσιαστική τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων και του κοινού μέσω λειτουργίας της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Συμμετοχής (ΠΛαΣ) (https://polsxedia.ypen.gov.gr/), όπου το ΕΠΣ έχει τη δική του ηλεκτρονική σελίδα συμμετοχής από τα πρώτα βήματα έναρξης της μελέτης.

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση του έργου γίνεται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ε.Ε -Next GenerationEU και ΠΔΕ – ΣΑΤΑ 075 «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις».