Συναυλία του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας με τον Ελληνογερμανό βιολοντσελίστα Michael Heupel

Το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας θα φιλοξενηθεί ο διαπρεπής Ελληνογερμανός βιολοντσελίστας Michael Heupel, σε μία ακόμα εκδήλωση του ΔΩΚ με σκοπό ένα… ταξίδι στη μουσική μέσω του ξεχωριστού βιολοντσέλου! Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη!

Μέσα από αφήγηση, παραδείγματα και ζωντανή μουσική, από το μπαρόκ έως και τη σύγχρονη μουσική, το κοινό θα γνωρίσει την ιστορία της κατασκευής του βιολοντσέλου, την εξέλιξη των τεχνικών παιξίματος και τις ηχητικές και εκφραστικές δυνατότητες του βιολοντσέλου.

Ο Μιχάλης Χόιπελ είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικούς της νέας γενιάς. Οι δυναμικές του ερμηνείες και η δημιουργική του προσέγγιση της μουσικής τον έχουν οδηγήσει σε μερικές από τις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών σε ολόκληρο τον κόσμο όπως την Elbphilharmonie και τη Laeiszhalle στο Αμβούργο, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη, το Cuvillés Theater στο Μόναχο, το Shanghai Concert Hall στην Κίνα και το Caroline H. Hume Concert Hall στo Σαν Φρανσισκο των ΗΠΑ.

Παράλληλα με την επιτυχημένη πορεία του ως σολίστ, ο Χόιπελ είναι αφοσιωμένος στην εις βάθος κατανόηση του τσέλου. Οι επιστημονικές του έρευνες στην ιστορία του οργάνου έχουν τύχει ευρείας αναγνώρισης και τον έχουν καθιερώσει ως προσκεκλημένο ομιλητή σε εξέχοντα επιστημονικά συνέδρια, όπως το «Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung». Επιπλέον, με οδηγό την επιθυμία του να διευρύνει τα όρια της καλλιτεχνικής έκφρασης στις ερμηνείες του, έχει δημιουργήσει πρωτοποριακές συναυλιακές εμπειρίες μέσα από συνεργασίες με χορευτές, ηθοποιούς, θεατρικούς σκηνοθέτες, εικαστικούς καλλιτέχνες και συγγραφείς.

Οι σπουδές του με διακεκριμένο καθηγητή Tilmann Wick στο Ανόβερο και τον διεθνούς φήμης βιολοντσελίστα Arto Noras στο Αμβούργο καθώς και πολυάριθμα σεμινάρια με σημαντικούς μουσικούς όπως τους David Geringas, Wolfgang Emanuel Schmidt, Julius Berger, Jens Peter Maintz, Anatoli Krastev και το Ensemble Modern, τον βοήθησαν να αναπτύξει την καλλιτεχνική του προσωπικότητα και να διακριθεί σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς. Υπήρξε υπότροφος του ιδρύματος Ωνάση, του ιδρύματος Alfred Toepfer και του Πανεπιστημίου Μουσικής και Θεάτρου του Αμβούργου.

Η πρώτη του δισκογραφική δουλειά, με τον τίτλο “Afierossis”, για την οποία ηχογράφησε έργα για σόλο βιολοντσέλο του 20ου και 21ου αιώνα κυκλοφόρησε από την εταιρία ARS Produktion και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές από τον τύπο. Ο δίσκος επιλέχθει από το ίδρυμα Violoncello Foundation USA ως μία από τις 5 καλύτερες ηχογραφήσεις για βιολοντσέλο του έτους 2017. Το 2021 σε συνεργασία με τον πιανίστα Mario Häring και τη δισκογραφική εταιρία Genuin classics δημοσίευσε το δεύτερο δίσκο του “Continuum”, στον οποίο παρουσίασε έργα με επιρροές από το μπαρόκ.

Παίζει σε ένα βιολοντσέλο κατασκευασμένο το 1723 από τον David Tecchler στη Ρώμη.