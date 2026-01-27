ΚΕΦΙΜ: Παρά τις επιμέρους βελτιώσεις η νομοθετική διαδικασία στην Ελλάδα γίνεται στο… πόδι (video)

Η δημόσια συζήτηση σχετικά με τον Ν. 5264/2025 υπογράμμισε εκ νέου προβλήματα της νομοθετικής διαδικασίας στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνεται σε σχετικό άρθρο για τον Δείκτη Ποιότητας Νομοθέτησης του ΚΕΦΙΜ, η πρόσφατη συζήτηση γύρω από τις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου αναδεικνύει επίμονα ζητήματα της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, παρά τις επιμέρους βελτιώσεις που καταγράφονται στον δείκτη του ΚΕΦΙΜ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δηλώσεις του προέδρου του ΚΕΦΙΜ, Νίκου Ρώμπαπα, στην τηλεόραση BEST. Ο ίδιος στάθηκε στη βελτίωση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι «παρ’ όλα αυτά παραμένουν σοβαρά και ανεπίλυτα προβλήματα». Η έλλειψη ουσιαστικής διαβούλευσης για το σύνολο των νόμων, καθώς και η ενσωμάτωση άσχετων διατάξεων στα νομοσχέδια, αποτελούν ζητήματα ευρέως γνωστά σε όσους ασχολούνται με τη νομοθέτηση. Ο κ. Ρώμπαπας υπογράμμισε ότι τόσο ο Κανονισμός της Βουλής όσο και το Σύνταγμα απαγορεύουν τη ρύθμιση διαφορετικών θεμάτων σε έναν νόμο, εξηγώντας χαρακτηριστικά: «Δηλαδή, ένα θέμα Οικογενειακού Δικαίου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορούν να συνυπάρχουν σύμφωνα με το Σύνταγμα…». Παρ’ όλα αυτά, όπως ανέφερε, «το 2025 οι μισοί νόμοι περιείχαν διατάξεις διαφορετικού αντικειμένου», λέγοντας πως πρόκειται για «μια πάγια πρακτική από το 1974 έως σήμερα». Όπως τόνισε, «το Σύνταγμα απαγορεύει να υπάρχουν διαφορετικού τύπου ρυθμίσεις στο ίδιο νομοσχέδιο» και «συστηματικά η Βουλή αγνοεί αυτές τις προβλέψεις», επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται μόνο για «άσχετες διατάξεις», αλλά συχνά και για «τροπολογίες της τελευταίας στιγμής».

Ένα ακόμη ζήτημα αφορά την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης των νομοσχεδίων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «θα έπρεπε να υπάρχει τεκμηρίωση για το γιατί γίνεται κάθε αλλαγή και ποιο θα είναι το κόστος της(…) Κανένας δεν έχει νούμερα, κανένας δεν μετράει, και συνεχίζουμε να ρυθμίζουμε τα πράγματα». Όταν, όπως είπε, το Κοινοβούλιο λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, «το αν οι νόμοι θα εφαρμοστούν στην πράξη και το κατά πόσο θα τους τηρήσουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις απαράγγελτα ή όχι, μένει να αποδειχθεί…».

ΤΟ 2025 ΔΟΥΛΕΨΑΜΕ 177 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΦΟΡΟΥΣ

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα έρευνα του ΚΕΦΙΜ αφορά στην οικονομία και αναδεικνύει την φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων. Βάσει αυτής της έρευνας «το 2025 δουλέψαμε 177 ημέρες για να πληρώσουμε φόρους και εισφορές, είναι δυο ημέρες λιγότερες από πέρυσι, άρα υπάρχει μια μικρή βελτίωση». Εάν ωστόσο το στοιχείο αυτό συγκριθεί με το 2009 τότε «εξακολουθούμε να δουλεύουμε έναν μήνα περισσότερο»

Με την Ελλάδα να κατέχει την 10η θέση σε επίπεδο Ε.Ε. ο κ. Ρωμπαπάς υπογράμμισέ πως θα πρέπει να συνυπολογίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουμε «Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στις υπηρεσίες Παιδείας και Υγείας» είπε.