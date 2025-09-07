Κινητοποίηση για το εργασιακό νομοσχέδιο την Δευτέρα στην Καλαμάτα

Το ζήτημα των εργασιακών συνθηκών στον επισιτισμό και τον τουρισμό αποτελεί θέμα που απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση, όπως η Καλαμάτα. Οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις για το ωράριο εργασίας έχουν προκαλέσει συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, τόσο ανάμεσα στους εργοδότες όσο και στους εργαζόμενους του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, το Συνδικάτο καταθέτει τη δική του οπτική και επιχειρήματα σχετικά με την πραγματική εικόνα που βιώνουν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου και καλεί σε μαζική συμμετοχή σε συγκέντρωση που θα γίνει την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στην πλατεία 23ης Μαρτίου.

Πιο αναλυτικά, το Συνδικάτο Εργατοϋπάλληλων Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων & Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Μεσσηνίας στο κάλεσμά του αναφέρει:

Με βάση δημόσιες δηλώσεις και τοποθετήσεις διαφόρων ένθερμων υποστηρικτών και παπαγάλων της κυβέρνησης που χειροκροτούν το αντεργατικό έκτρωμα των 13 ωρών το Συνδικάτο μας θέλει να κάνει το εξής σχόλιο και να πούμε ποια είναι η πραγματικότητα για τους εργαζόμενους στον επισιτισμό και τον τουρισμό.

Κάθε χρόνο οι εργαζόμενοι στην εστίαση και τον τουρισμό στη Καλαμάτα ακούμε τις εξής “ατάκες”: “Φέτος είναι χρονιά ανάπτυξης”, “H πόλη μας έχει καθιερωθεί ως τουριστικός προορισμός”, “Να στηρίξουμε την επιχείρηση γιατί είμαστε μια οικογένεια”, “Μην έχετε μεγάλες απαιτήσεις στο μισθό γιατί θα βγάλετε tips“. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.

Στη Καλαμάτα όπως και στις υπόλοιπες τουριστικές περιοχές η πλειοψηφία των εργαζομένων δουλεύει υπερωρίες και πολλοί ξεπερνούν τις 13 ώρες. Είναι γιατί ο ίδιος εργαζόμενος το θέλει ή μήπως γιατί ο μεγαλοεπειχειρηματίας της πόλης θέλει να δουλέψει με όσον δυνατόν λιγότερο προσωπικό; Δουλεύουμε ήλιο με ήλιο για να κερδίζει ο μεγαλοεπιχειρηματίας και εμείς να παίρνουμε ψίχουλα.

Με αστεία επιχειρήματα περί “διευκόλυνσης μας και της ελευθερίας επιλογής”, προσπαθούν να μας πείσουν ότι το Νομοσχέδιο Κεραμέως διορθώνει στρεβλώσεις του παρελθόντος. Τα περί υπερωριών και προσαυξήσεων είναι απλά μια κοροϊδία. Γιατί δεν μας λένε ξεκάθαρα ότι οι υπερωρίες είχαν προσαύξηση 60% αλλά με τον νόμο Χατζηδάκη κατέβηκαν στο 40% και παράλληλα ο αριθμός των νόμιμων υπερωριών αυξήθηκε από 120 σε 150 ώρες ετησίως; Με απλά λόγια μέσα στη σεζόν κανένας δεν θα παίρνει ρεπό προκειμένου να βγαίνει η δουλειά και εμείς είμαστε αναγκασμένοι να δουλεύουμε για ψίχουλα για 3-4 μήνες συνεχόμενα χωρίς καμία μέρα ξεκούρασης. Αυτή είναι η ανάπτυξη που επικαλούνται; Μάλλον ναι.

Όσοι εξαναγκάζονται να κάνουν δεύτερη δουλειά είναι γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, γιατί το εισόδημα τους τελειώνει στα μέσα του μήνα. Τα ενοίκια είναι στα ύψη όπως και οι λογαριασμοί ρεύματος και νερού. Και σε όλα αυτά η λύση είναι να δουλεύουμε 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη; Είναι λογικό το 2025 με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης που αυξάνονται ραγδαία η πλειοψηφία του κόσμου να ζει με όλο και χειρότερους όρους; Κάθε χρόνο ακούμε την ίδια κασέτα από τους μεγαλοεπιχειρηματίες ότι “δεν βρίσκουμε προσωπικό” ή το κλασσικό “οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν”. Αλλά δεν μας λένε ξεκάθαρα ότι θέλουν να δουλεύουμε ήλιο με ήλιο. και με μισθούς που δεν καλύπτουν ούτε τις βασικές ανάγκες για τη σεζον.

Θα ακυρώσουμε στην πράξη το νέο άθλιο νομοσχέδιο που ετοίμασε η κυβέρνηση, σπεύδοντας να ικανοποιήσει τις επιθυμίες των εργοδοτών, να τους δώσει λύσεις για να καλύψουν τα κενά στις θέσεις εργασίας και να θωρακίσουν τα κέρδη τους. Στην ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε θα απαντήσουμε με τη δύναμη του οργανωμένου συλλογικού αγώνα.

· Να δυναμώσουμε την πάλη μας διεκδικώντας:

· Να αποσύρει τώρα η κυβέρνηση το αντεργατικό τερατούργημα που έφερε για διαβούλευση!

· Σταθερή δουλειά με δικαιώματα, 7ωρο – 5νθήμερο – 35ωρο. Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

· Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων και των περιορισμών για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, και τους μισθούς, την επιβολή του 13ωρου και της 6ήμερης εργασίας, την ελαστικοποίηση και τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου.

· Επαναφορά της συλλογικής διαπραγμάτευσης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ως αφετηρία για την αύξηση του κατώτατου μισθού.

· Ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Ρήτρα αναπροσαρμογής των μισθών με βάση τον πληθωρισμό. Επαναφορά κατακτήσεων όπως η επαναφορά των κλεμμένων τριετιών 2012 – 2023, η αρχή ευνοϊκότερης σύμβασης, η μετενέργεια, η πληρωμή υπερωριών.

Το σύγχρονο και το αναγκαίο σήμερα δεν είναι

να δουλεύει κάποιος 13 ώρες για να ζήσει

Να μειωθεί τώρα ο χρόνος εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, να παλέψουμε για συλλογικές συμβάσεις, και περισσότερο ποιοτικό ελεύθερο χρόνο. Να δώσουμε μαζική απάντηση στην συγκέντρωση την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 19:00 στην Πλατεία 23ης Μαρτίου