Οι μισοί Έλληνες αγνοούν τη ζώνη ασφαλείας

Η συνολική χρήση ζώνης ασφαλείας στην Ελλάδα φτάνει μόλις στο 54%, ενώ στα πίσω καθίσματα περιορίζεται στο 21%, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς».

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, η χρήση κράνους από τους οδηγούς δικύκλων στη χώρα ανέρχεται στο 75%, αλλά μόνο το 46% των συνεπιβατών φοράει κράνος.

Στο πλαίσιο της έρευνας καταγράφηκαν τα μέτρα προστασίας που λάμβαναν ή αγνοούσαν οι οδηγοί και οι συνεπιβάτες σε περισσότερα από 16.000 οχήματα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το 13% των οδηγών ασχολείται με το κινητό του τηλέφωνο ενώ βρίσκεται πίσω από το τιμόνι, με το φαινόμενο να είναι πιο έντονο μεταξύ των οδηγών που ταξιδεύουν μόνοι.

Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα εξακολουθεί να κατατάσσεται πρώτη στην Ε.Ε. σε θανάτους οδηγών μοτοσικλετών, ενώ τα τροχαία δυστυχήματα παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου για παιδιά και νέους ηλικίας 5-29 ετών και μία από τις κυριότερες αιτίες πρόωρου θανάτου στη χώρα μας.

«Καλούμε όλους τους φορείς, την πολιτεία, τις τοπικές αρχές, την εκπαιδευτική κοινότητα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών, να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο δράσης, που θα περιλαμβάνει ενισχυμένους ελέγχους και παρακολούθηση με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών», ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς», Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά.