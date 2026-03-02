«ΚΛΑΦΤΕ ΤΟΝ» του Βασίλειου Ρ. Φλώρου | Η νέα θεατρική παραγωγή του Θεατρικού Εργαστηρίου Μεσσήνης

Το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης (Θ.Ε.Μ.) παρουσιάζει τη νέα του θεατρική παραγωγή με τίτλο «ΚΛΑΦΤΕ ΤΟΝ» του Βασίλειου Ρ. Φλώρου, σε σκηνοθεσία του ίδιου. Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 και ώρα 21:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεσσήνης «Στρ. Αθανάσιος Δασκαρόλης» (2ος όροφος – Αίθουσα Θ.Ε.Μ., Παπαφλέσσα 3, Μεσσήνη).

Πρόκειται για μια σουρεαλιστική μαύρη κωμωδία που ισορροπεί ανάμεσα στο γκροτέσκο και τη φιλοσοφική διάσταση, στο γέλιο και την υπαρξιακή αγωνία. Με αιχμηρό σαρκασμό και συνεχείς ανατροπές, το έργο θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο απέναντι στη ζωή, τον θάνατο, την αγάπη και την ανθρώπινη ματαιοδοξία.

Στο έργο, ένας ιδιόρρυθμος ποιητής σκηνοθετεί τη μεγαλύτερη φάρσα της ζωής του: τον ίδιο του τον θάνατο. Καλεί τις πρώην ερωμένες του στην υποτιθέμενη κηδεία του, όπου διαβάζεται η διαθήκη του μπροστά σε ένα λαστιχένιο φέρετρο. Μυστικά, πάθη και απωθημένα έρχονται στην επιφάνεια, μέχρι τη στιγμή που ο «νεκρός» σηκώνεται ζωντανός, μετατρέποντας το πένθος σε χάος. Το παράλογο αποκτά τη δική του λογική και η σκηνή γίνεται πεδίο σύγκρουσης συναισθημάτων και συμφερόντων.

Η παράσταση αποτελεί τη χειμερινή παραγωγή του Θ.Ε.Μ. και υλοποιήθηκε χάρη στη συλλογική προσπάθεια των μελών και των εθελοντών του, που υπηρετούν με συνέπεια και αγάπη τη θεατρική δημιουργία στην πόλη της Μεσσήνης.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία – Κείμενο: Βασίλειος Ρ. Φλώρος

Μουσική Επιμέλεια: Βασίλειος Ρ. Φλώρος, Χρυσαυγή Καφοπούλου

Ενδυματολόγος: Δέσποινα Μακαρούνη

Σκηνογράφος: Βενετσάνος Μπαλόπουλος

Βιντεολήψη: Ηλίας Σπιλιώτης

Φωτογράφιση Προγράμματος & Βίντεο Προώθησης: Γιώργος Κωνσταντακόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη – Επιμέλεια Φροντιστηρίου: Όλγα Πανοπούλου

Ήχος & Φωτισμοί: Παναγιώτης Παπαζερβέας

Χειρισμός Ήχου και Φώτων: Αγγελική Ιντζεμπέλη, Χρυσαυγή Καφοπούλου

Κατασκευή Σκηνικών: Αλέξανδρος Βενετσάνος Μπαλόπουλος, Δημήτρης Ανδριανόπουλος, Περικλής Γεωργιόπουλος

Επιμέλεια Αφίσας και Προγράμματος: Μαριάντζελα Βασιλαδιώτη

Διοικητική Υποστήριξη: Ιωάννα Λαμπροπούλου

ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΗΘΟΠΟΙΟΙ

(με σειρά εμφάνισης):

Ταμάρα Μοσαχλισβίλι (Μαζορέτα)

Αφροδίτη Ρούτση (Ελένη – Ανιψιά)

Καρολίνα Πολυχρονοπούλου (Άννα)

Αναστασία Γυφτάκη (Βάσω)

Βάνα Παπακωνσταντίνου (Γιώτα)

Κωνσταντίνα Χαρλέπα (Δαλιδά)

Ιωάννης Βλαχοδημητρόπουλος (Γριά Σπιτονοικοκυρά)

Αθανάσιος Σταθόπουλος (Μπομπ)

Βιβή Καραμπέτσου (Γκοθ)

Αλέκα Δρακοπούλου (Νεκροθάφτης)

Φάνης Παναγιωτόπουλος (Βοηθός Νεκροθάφτη)

Κατερίνα Σαρέλα, Βασιλική Τσιβελεκίδη (Φιλόσοφοι)

Παναγιώτης Περιβολάρης (Αστυνόμος Α)

Γιούλα Κοκκίνη (Αστυνόμος Β)

Παραστάσεις Μαρτίου 2026 – ώρα 21:00

Σάββατο 07, 14 & 21 Μαρτίου 2026

Κυριακή 08, 15 & 22 Μαρτίου 2026

Δευτέρα 09, 16 & 23 Μαρτίου 2026

Τετάρτη 11, 18 & 25 Μαρτίου 2026

Κρατήσεις θέσεων & πληροφορίες: 6936771626

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Θ.Ε.Μ.