Κλειστά τα φαρμακεία την Δευτέρα λόγω Πρωτομαγιάς- Πως θα εξυπηρετείται το κοινό

Λόγω μεταφοράς της αργίας Πρωτομαγιάς, τη Δευτέρα τα φαρμακεία της Μεσσηνίας θα παραμείνουν κλειστά.
Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται από τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντας φαρμακεία σύμφωνα με την κάτωθι κατάσταση:
ΚΑΛΑΜΑΤΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΑΪΟΥ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
|ΗΜΕΡΙΝΙΑ
|ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ
08.00-14.ΟΟ & 17.30-08.ΟΟ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ
08.00 – 08.00
|ΕΦΗΜΕΡΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ
08.00 – 21.00
|01/05/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ
|ΜΠΕΣΣΗ ΕΛ. – ΒΡΥΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 29 Ι 82575
|02/0512022 ΔΕΥΤΕΡΑ
|ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18 Ι 84098
|ΓΑϊΤΑΝΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 Ι 83952
|03/05/2022 ΤΡΙΤΗ
|ΣΑΙΝΗ ΒΑΣ. – ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΧΡ. Ι ΣΤΑΔΙΟΥ 34 ΠΛ. 23η ΜΑΡΤΙΟΥ Ι 22228
|04/0512022 ΤΕΤΑΡΤΗ
|ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΡΩΝ 55 Ι 21736
|ΓΟΥΡΔΕΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ 6 Ι 20931
|0510512022 ΠΕΜΠΤΗ
|ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 26 & ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Ι 22647
|06105/2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΚΑΤΣΙΒΑ ΜΑΡ. – ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΦΑΡΩΝ 155 Ι 82666
|0710512022 ΣΑΒΒΑΤΟ
|ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 102 Ι 23386
|ΜΑΥΡΟΥ-ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΑΝΝΑ ΝΕΔΟΝΤΟΣ 79 Ι 26383
|08/05/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ
|ΒΟΥΤΣΗ ΤΙΝΑ – ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛ. & ΠΑΓΩΝΗ Ι 20656
|09105/2022 ΔΕΥΤΕΡΑ
|ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜ.ΑΡΙΣΤΟΜΕΝ.4Ο Ι 21819
|ΣΥΝΙΩΡΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ
ΔΙΑΣΤΑΥΡ. ΑΣΠΡΟΧΩΜ. Ι 69775
|10/05/2022 ΤΡΙΤΗ
|ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΔΗΜ.-ΜΠΑΛΟΔΗΜΑ ΔΕΣΠ. ΧΡ. ΠΑΓΩΝΗ ΙΟ Ι 29866
|11/05/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ
|ΚΑΤΣΙΒΑ ΜΑΡ. – ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΦΆΡΩΝ 155 Ι 82666
|ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΕΔΟΝΤΟΣ 85 Ι 93773
|12/05/2022 ΠΕΜΠΤΗ
|ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ 45 Ι ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ Ι 22767
|13/05/2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΑΡΟΥΣ 4 Ι 86622
|14/05/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ
|ΑΒΑΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 12 Ι 81853
|ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 14 & ΚΑΝΑΡΗ Ι 27046
|15/05/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ
|ΚΟΥΡΑΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝΑΡΗ 13 Ι 85975
|16/05/2022 ΔΕΥΤΕΡΑ
|ΛΑΓΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 1 Ι 22267
|ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕϊΚΑ Ι 84040
|17105/2022 ΤΡΙΤΗ
|ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΣΤ. – ΠΡΑΤΤΗ ΜΑΡ.
ΠΛ. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Ι 83888
|18Ι05Ι2022 ΤΕΤΑΡΤΗ
|ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 8 Ι 23431
|ΣΑϊΝΗ ΒΑΣ. – ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΧΡ. Ι ΣΤΑΔΙΟΥ 34 ΠΛ. 23η ΜΑΡΤΙΟΥ Ι 22228
|19/05/2022 ΠΕΜΠΤΗ
|ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΨΑΡΩΝ & ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Ι 86245
|20/0512022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΓΟΥΡΔΕΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ 6 Ι 20931
|21/0512022 ΣΑΒΒΑΤΟ
|ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 79 Ι 84925
|ΣΩΦΡΟΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΕΔΟΝΤΟΣ 87 Ι 27251
|22/05/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ
|ΑΛΕΞΙΔΟΥ ΕΛ. – ΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΑΙΚ.
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 27 Ι 22223
|2310512022 ΔΕΥΤΕΡΑ
|ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 51 Ι 21214
|ΜΑΡΑΛΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ Ι ΝΕΟ ΝΟΣΟΚ. Ι 33663
|24/0512022 ΤΡΙΤΗ
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ 4 Ι 25182
|25/05/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ
|ΚΑΡΝΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 103 Ι 21460
|ΜΠΕΣΣΗ ΕΛ. – ΒΡΥΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 29 Ι 82575
|26/0512022 ΠΕΜΠΤΗ
|ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 52 Ι 96444
|27/05/2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ 6 Ι 92255
|28/05/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ
|ΜΠΟΥΚΑΣ – ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ Ι 24499
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ6 Ι ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΝΤΑΣ
|ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΙΝΑ
ΨΑΡΩΝ 50 Ι 82232
|29/0512022 ΚΥΡΙΑΚΗ
|ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. – ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ M. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι Ι 27350
|30/05/2022 ΔΕΥΤΕΡΑ
|ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ ΚΩΝΙΝΑ ΚΑΝΑΡΗ 50 Ι 82555
|ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 Ι 83952
|31/05/2022 ΤΡΙΤΗ
|ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ 6 Ι 92255
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ – ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 27210 22323