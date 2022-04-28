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Κλειστά τα φαρμακεία την Δευτέρα λόγω Πρωτομαγιάς- Πως θα εξυπηρετείται το κοινό

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Λόγω μεταφοράς της αργίας Πρωτομαγιάς, τη Δευτέρα τα φαρμακεία της Μεσσηνίας θα παραμείνουν κλειστά.

Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται από τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντας φαρμακεία σύμφωνα με την κάτωθι κατάσταση:

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΑΪΟΥ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΙΝΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ

08.00-14.ΟΟ & 17.30-08.ΟΟ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ

08.00 – 08.00

 ΕΦΗΜΕΡΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ

08.00 – 21.00
01/05/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΕΣΣΗ ΕΛ. – ΒΡΥΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓ.

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 29 Ι 82575

  
02/0512022 ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18 Ι 84098 ΓΑϊΤΑΝΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 Ι 83952
03/05/2022 ΤΡΙΤΗ ΣΑΙΝΗ ΒΑΣ. – ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΧΡ. Ι ΣΤΑΔΙΟΥ 34 ΠΛ. 23η ΜΑΡΤΙΟΥ Ι 22228  
04/0512022 ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΑΡΩΝ 55 Ι 21736

 ΓΟΥΡΔΕΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ 6 Ι 20931
0510512022 ΠΕΜΠΤΗ ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 26 & ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Ι 22647  
06105/2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΙΒΑ ΜΑΡ. – ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΦΑΡΩΝ 155 Ι 82666  
0710512022 ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 102 Ι 23386 ΜΑΥΡΟΥ-ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΑΝΝΑ ΝΕΔΟΝΤΟΣ 79 Ι 26383
08/05/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΟΥΤΣΗ ΤΙΝΑ – ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛ. & ΠΑΓΩΝΗ Ι 20656  
09105/2022 ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜ.ΑΡΙΣΤΟΜΕΝ.4Ο Ι 21819

 ΣΥΝΙΩΡΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΥΡ. ΑΣΠΡΟΧΩΜ. Ι 69775
10/05/2022 ΤΡΙΤΗ ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΔΗΜ.-ΜΠΑΛΟΔΗΜΑ ΔΕΣΠ. ΧΡ. ΠΑΓΩΝΗ ΙΟ Ι 29866  
11/05/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΣΙΒΑ ΜΑΡ. – ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΦΆΡΩΝ 155 Ι 82666 ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΕΔΟΝΤΟΣ 85 Ι 93773
12/05/2022 ΠΕΜΠΤΗ ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΠΑΡΤΗΣ 45 Ι ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ Ι 22767

  
13/05/2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΑΡΟΥΣ 4 Ι 86622  
14/05/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΒΑΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 12 Ι 81853 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 14 & ΚΑΝΑΡΗ Ι 27046
15/05/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΥΡΑΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝΑΡΗ 13 Ι 85975  
16/05/2022 ΔΕΥΤΕΡΑ ΛΑΓΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 1 Ι 22267

 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕϊΚΑ Ι 84040
17105/2022 ΤΡΙΤΗ ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΣΤ. – ΠΡΑΤΤΗ ΜΑΡ.

ΠΛ. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Ι 83888

  
18Ι05Ι2022 ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 8 Ι 23431 ΣΑϊΝΗ ΒΑΣ. – ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΧΡ. Ι ΣΤΑΔΙΟΥ 34 ΠΛ. 23η ΜΑΡΤΙΟΥ Ι 22228
19/05/2022 ΠΕΜΠΤΗ ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΨΑΡΩΝ & ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Ι 86245

  
20/0512022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΡΔΕΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ 6 Ι 20931

  
21/0512022 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 79 Ι 84925

 ΣΩΦΡΟΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΝΕΔΟΝΤΟΣ 87 Ι 27251
22/05/2022 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΛΕΞΙΔΟΥ ΕΛ. – ΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΑΙΚ.

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 27 Ι 22223

  
2310512022 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 51 Ι 21214

 ΜΑΡΑΛΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ Ι ΝΕΟ ΝΟΣΟΚ. Ι 33663
24/0512022 ΤΡΙΤΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ 4 Ι 25182  
25/05/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΡΝΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 103 Ι 21460 ΜΠΕΣΣΗ ΕΛ. – ΒΡΥΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓ.

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 29 Ι 82575
26/0512022 ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΡΗΤΗΣ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 52 Ι 96444

  
27/05/2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ 6 Ι 92255  
28/05/2022 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΠΟΥΚΑΣ – ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ Ι 24499

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ6 Ι ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΝΤΑΣ

 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΙΝΑ

ΨΑΡΩΝ 50 Ι 82232
29/0512022 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. – ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ M. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι Ι 27350  
30/05/2022 ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ ΚΩΝΙΝΑ ΚΑΝΑΡΗ 50 Ι 82555 ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 Ι 83952
31/05/2022 ΤΡΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ 6 Ι 92255  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ – ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 27210 22323

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