Κλειστά τα σχολεία της Μεγαλόπολης λόγω κακοκαιρίας

Share ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με απόφαση του Δημάρχου Μεγαλόπολης Κωνσταντίνου Μιχόπουλου, τα σχολεία της Μεγαλόπολης θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας για σήμερα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025. Εκ του Δήμου Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 10 Νοεμβρίου 2025 10:36 πμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Με αλυσίδες η κυκλοφορία στην Ε. Ο. Καλαμάτας Σπάρτης 12.02.2025 Πρώτα τα σχεδίασαν και μετά τη θύελλα αντιδράσεων τα… μάζεψαν για το κυνήγι του τενεκέ και τα πρόστιμα – Πολλά τα ερωτήματα που παραμένουν (video) 13.01.2025 Πλημμύρισαν δρόμοι & καλλιέργειες στη νοτιοανατολική Λακωνία (video) 13.01.2025 Array