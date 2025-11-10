Κλειστά τα σχολεία της Μεγαλόπολης λόγω κακοκαιρίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του Δημάρχου Μεγαλόπολης Κωνσταντίνου Μιχόπουλου, τα σχολεία

της Μεγαλόπολης θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας για σήμερα

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025.

Εκ του Δήμου