Κλεομένης Κωστόπουλος στο «Τι Λες Τώρα»: “Ζωντανεύοντας” την Κάλλας, η εμβληματική τοιχογραφία στο κέντρο της Καλαμάτας (video)

Καλεσμένος στην εκπομπή «Τι Λες Τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη το απόγευμα της Δευτέρας ήταν ο Κλεομένης Κωστόπουλος, γνωστό και ως KLE, Εικαστικός και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ ArtWalk, ο οποίος μίλησε για την τέχνη και τη δημιουργία.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το τελευταίο του έργο: η εντυπωσιακή και ταυτόχρονα εμβληματική εικαστική απόδοση της Μαρίας Κάλλας, με ζωντανά χρώματα και εικόνες που παραπέμπουν στη Μεσσηνία. Πρόκειται για μια τοιχογραφία που κοσμεί εδώ και λίγες ημέρες έναν τοίχο κτιρίου στο κέντρο της Καλαμάτας.

Ο δημιουργός της, ο KLE, μίλησε στην Αναστασία Μάντζαρη για την πηγή έμπνευσής του, την πορεία της δημιουργίας και το πώς μια αρχική ιδέα μετουσιώθηκε σε εικόνα. Αναφέρθηκε στις τεχνικές προκλήσεις που αντιμετώπισε για να ολοκληρώσει ένα έργο τόσο μεγάλων διαστάσεων, ενώ δεν δίστασε να απαντήσει στην κριτική και στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η τοιχογραφία, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών συζητήσεων.

Παράλληλα, ο Κλεομένης Κωστόπουλος ξεχώρισε τον ρόλο του ως διευθυντής του ArtWalk από εκείνον του δημιουργού, προσδιορίζοντας τις βασικές διαφορές στην προσέγγιση κάθε έργου.