Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή: Αμερικανική αρμάδα προς την περιοχή, προειδοποίηση του Ιράν για «ολοκληρωτικό πόλεμο»

Αυξάνονται οι φόβοι για ενδεχόμενο στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν, μετά και τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι «όλα τα σενάρια παραμένουν ανοικτά», σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, αμερικανικός ναυτικός στόλος κατευθύνεται προς την περιοχή, με το αεροπλανοφόρο «Τζορτζ Ουάσινγκτον» να έχει ήδη περάσει τη Μαλαισία, εισερχόμενο στον Ινδικό Ωκεανό και με πορεία προς τη Μέση Ανατολή.

Ακυρώσεις πτήσεων και αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα

Την ίδια ώρα, ενδεικτικές της ανησυχίας που επικρατεί είναι οι μαζικές ακυρώσεις και αναστολές πτήσεων από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Η Lufthansa, η Air France, η Sky και η KLM ανέστειλαν δρομολόγια προς το Ισραήλ, αλλά και προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας.