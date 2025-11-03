Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ – Κινητοποίηση από το Σωματείο Συνταξιούχων Μεσσηνίας (video)

Κινητοποιήσεις ενάντια στο κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ πραγματοποιήθηκαν, σήμερα ύστερα από κάλεσμα του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ – ΕΦΚΑ Μεσσηνίας. Οι συνταξιούχοι διαμαρτυρήθηκαν για το σχεδιαζόμενο κλείσιμο τεσσάρων καταστημάτων σε Θουρία, Μελιγαλά, Κυπαρισσία και Πεταλίδι, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αυτή απομονώνει ολόκληρες περιοχές από βασικές υπηρεσίες.

Η ανακοίνωση του Σωματείου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ

Μαζικές αντιδράσεις από φορείς, σωματεία και τις τροπικές κοινωνίες προκαλεί το κυβερνητικό σχέδιο να κλείσουν 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ, με τη στήριξη της κυβέρνησης, προχωρά σε μαζικό κλείσιμο άνω των 200 ταχυδρομικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της λεγόμενης «αναδιάρθρωσης» και του «εξορθολογισμού» του δικτύου. Η εξέλιξη αυτή δικαιολογημένα προκαλεί αντιδράσεις, καθώς οδηγεί σε υποβάθμιση βασικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, απώλεια θέσεων εργασίας και παραπέρα ιδιωτικοποίηση του οργανισμού. Ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, οι κάτοικοι βλέπουν να αποκόπτονται από απαραίτητες ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχέδιο εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των ταχυδρομικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της «απελευθέρωσης» της αγοράς και της αναζήτησης «στρατηγικού επενδυτή» για τα ΕΛΤΑ.

Είναι αποτέλεσμα σχεδιασμών που υλοποιούνται βήμα – βήμα εδώ και πάνω από μια δεκαετία, με τη συνέργεια όλων των κυβερνήσεων. Το 2020 η κυβέρνηση της ΝΔ πέρασε τροπολογία που άνοιξε τον δρόμο στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ, νομιμοποίησε μαζικές απολύσεις, εισήγαγε τις ατομικές συμβάσεις, διέλυσε τον ενιαίο χαρακτήρα των ΕΛΤΑ, άνοιξε τον δρόμο για το σπάσιμο του δικτύου και την παράδοσή του σε εργολάβους. Νωρίτερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε ανοίξει τον δρόμο, ενέταξε τα ΕΛΤΑ στο Υπερταμείο, ενίσχυσε τη λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και προώθησε την αποδόμηση της καθολικής υπηρεσίας.

Στην ΜΕΣΣΗΝΊΑ , κλείνουν 4 καταστήματα, ΘΟΥΡΙΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Αντί για λουκέτα, απολύσεις και ιδιωτικοποίηση, απαιτείται στήριξη των ΕΛΤΑ με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των υποδομών, ώστε να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, σε κάθε γωνιά της χώρας.

Καλούμε την κυβέρνηση να πάρει μέτρα ώστε:

Να διασφαλιστεί ότι καμία περιοχή δεν θα μείνει χωρίς πρόσβαση σε βασικές ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Να εξασφαλιστεί η παραμονή όλων των εργαζομένων στις θέσεις τους, χωρίς απολύσεις ή αναγκαστικές μετακινήσεις σε μεγάλες αποστάσεις. Να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να ενισχυθούν οι υποδομές.