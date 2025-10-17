Κληρονομιές: Διαθήκες ψηφιακά σε επτά ημέρες από 1ης Νοεμβρίου

Με λίγα «κλικ» από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του σπιτιού τους, μέσα σε χρονικό διάστημα από 3 έως 7 ημέρες, θα μπορούν όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες από την 1η Νοεμβρίου 2025, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας diathikes.gr για ζητήματα με κληρονομιές, να έχουν στα χέρια τους δημοσιευμένη τη διαθήκη που τους αφορά και όλα τα σχετικά πιστοποιητικά.

Η λειτουργία της πλατφόρμας απελευθερώνει μεγάλο αριθμό δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων και αυξάνει τα έσοδα του Δημοσίου

Η λειτουργία της πλατφόρμας, υπό την εποπτεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, σηματοδοτεί τη μετάβαση της δημοσίευσης των διαθηκών στην ψηφιακή εποχή, πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας των συναλλαγών, βάζει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών που με τα σημερινά δεδομένα χρειάζεται να περιμένουν μέχρι και 450 ημέρες για να παραλάβουν το πιστοποιητικό, απελευθερώνει μεγάλο αριθμό δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων και αυξάνει τα έσοδα του Δημοσίου, καθώς οι κληρονόμοι θα καταβάλλουν τους αναλογούντες φόρους μέσα σε λίγες ημέρες.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ