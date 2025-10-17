Τραγωδία στο Χαρακοπιό: Ηλικιωμένη πέθανε περιμένοντας ασθενοφόρο από την Καλαμάτα – Το μεγάλο υγειονομικό κενό στην Ανατολική Πυλία (video)

Καθυστερημένη άφιξη ασθενοφόρου στοίχισε τη ζωή σε ηλικιωμένη στο Χαρακοπιό.

Χωρίς άμεση ιατρική βοήθεια έμεινε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Χαρακοπιό του Δήμου Πύλου – Νέστορος, καθώς δεν υπήρχε ενεργή εφημερία στο Κέντρο Υγείας Λογγάς, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο από την Καλαμάτα.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ χρειάστηκε περίπου 45 λεπτά για να φτάσει στο σημείο, όμως όταν έφτασε ήταν ήδη αργά — η γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα, όταν η ηλικιωμένη, ενώ περπατούσε στον δρόμο, ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε. Περαστικοί έσπευσαν να τη βοηθήσουν και κάλεσαν το ΕΚΑΒ, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να αποτρέψουν το μοιραίο.

Το τραγικό γεγονός ανέδειξε με ανάρτησή του στο Facebook ο αντιδήμαρχος Πύλου – Νέστορος, αρμόδιος για τη Δ.Ε. Κορώνης, Παναγιώτης Μαργιάννης, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά του λύπη και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή.

Σε υψηλούς τόνους παρέμβαση Μαντά για ΕΚΑΒ στην Κορώνη

«Τραγικές οι συνέπειες του παρατεταμένου υγειονομικού κενού»

Το κρίσιμο ζήτημα της υγειονομικής κάλυψης της Κορώνης και της ανατολικής Πυλίας, επαναφέρει με κοινοβουλευτική του ερώτηση ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, ζητώντας ταυτόχρονα την άμεση ίδρυση και στελέχωση μόνιμου σταθμού ΕΚΑΒ στην περιοχή. Αφορμή για την εκ νέου παρέμβαση του βουλευτή αποτέλεσε το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στο Χαρακοπιό, όπου ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της περιμένοντας ασθενοφόρο που κλήθηκε από την Καλαμάτα, γεγονός που —όπως επισημαίνει ο κ. Μαντάς— «ανέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο τις οδυνηρές συνέπειες της σημερινής πραγματικότητας».

Παρά τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του βουλευτή από το 2022 μέχρι σήμερα για τη δημιουργία πλήρως στελεχωμένου σταθμού ΕΚΑΒ στην Κορώνη, η περιοχή εξακολουθεί να καλύπτεται μόνο εποχικά και με περιορισμένα μέσα. Η διαδρομή των τουλάχιστον 45 λεπτών μέχρι το νοσοκομείο Καλαμάτας συνιστά χρόνο που υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι αποδεκτός. Με δεδομένο ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την ίση πρόσβαση στην υγεία για όλους τους πολίτες, ο κ. Μαντάς ζητά από το υπουργείο πλήρη ενημέρωση σχετικά με τρία κεντρικά ζητήματα:

Το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία ίδρυσης και στελέχωσης του μόνιμου σταθμού ΕΚΑΒ στην ανατολική Πυλία και το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Την άμεση διάθεση ασθενοφόρου και πληρωμάτων με προσωρινές επιχειρησιακές λύσεις, έως ότου ενεργοποιηθεί πλήρως ο σταθμός.

Την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΕΚΑΒ μετά το πρόσφατο τραγικό συμβάν και τα μέτρα που θα ληφθούν, ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον.

Ο κ. Μαντάς υπογραμμίζει, τέλος, ότι η ανατολική Πυλία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιοχή «δευτερεύουσας προτεραιότητας», όταν μάλιστα διαθέτει μεγάλο πληθυσμό που αξίζει ίση και αξιοπρεπή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, αλλά και συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες κατά τη θερινή περίοδο. Όπως τονίζει, η ανάγκη για μόνιμο σταθμό του ΕΚΑΒ, με σταθερό προσωπικό και πλήρη επιχειρησιακή επάρκεια, δεν αποτελεί πλέον διοικητικό ή οργανωτικό ζήτημα, αλλά κρίσιμο θέμα για όλους τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι δεν μπορούν να αισθάνονται ότι εξαρτώνται σε τόσο μεγάλο βαθμό από τα λεπτά καθυστέρησης μέχρι να φτάσει ένα ασθενοφόρο από την Καλαμάτα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Αθήνα, 17/10/2025

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Θέμα: «Τραγικές συνέπειες του παρατεταμένου υγειονομικού κενού στην Ανατολική Πυλία – Ανάγκη για άμεση δημιουργία μόνιμου σταθμού ΕΚΑΒ»

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Η Ανατολική Πυλία, και ειδικότερα η ευρύτερη περιοχή της Κορώνης, παραμένει χωρίς επαρκή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γεγονός που έχει δημιουργήσει ένα σοβαρό και διαρκές υγειονομικό κενό. Στην περιοχή λειτουργεί μόνο το Κέντρο Υγείας Λογγά, το οποίο πολλές φορές όμως δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί επείγοντα ή πολύ σοβαρά περιστατικά. Αποτέλεσμα είναι τα περιστατικά αυτά να πρέπει να διακομιστούν όσο το δυνατόν ταχύτερα στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, το οποίο όμως απέχει τουλάχιστον 45 λεπτά, ακόμη και υπό τις καλύτερες οδικές συνθήκες. Η πραγματικότητα αυτή αφενός καθιστά τη διακομιδή μονόδρομο για τους πολίτες, αφετέρου όμως δεν διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση σε ασθενοφόρο θα είναι έγκαιρη και επιχειρησιακά επαρκής.

Δυστυχώς, αποδείχθηκε για άλλη μια φορά στην πράξη ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η καθυστέρηση στην ανταπόκριση του ΕΚΑΒ είναι πλέον δεδομένο ότι μπορεί να αποβεί μοιραία σε περιστατικά όπου κάθε λεπτό είναι κρίσιμο. Το πλέον πρόσφατο τραγικό συμβάν, κατά το οποίο ηλικιωμένη γυναίκα στο Χαρακοπιό απεβίωσε περιμένοντας την άφιξη ασθενοφόρου που κλήθηκε από την Καλαμάτα, ανέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο τις οδυνηρές συνέπειες της ύπαρξης του πολύ σημαντικού αυτού ζητήματος.

Κατά τα παρελθόν, τόσο εγώ όσο και άλλοι τοπικοί φορείς, έχουμε αναδείξει πολλαπλώς το πρόβλημα. Ενδεικτικά αναφέρω παρεμβάσεις που πραγματοποίησα κατά τον Δεκέμβριο 2022, τον Ιούλιο 2023, τον Απρίλιο 2024, κλπ., τόσο προς τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ, όσο και προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, με κεντρικό αίτημα «τη δημιουργία σταθμού ασθενοφόρων στην Κορώνη», την «ανάγκη στελέχωσης της Ανατολικής Πυλίας με σταθερή δύναμη ΕΚΑΒ» και τη δημιουργία «μόνιμης λύσης που δεν μπορεί να είναι άλλη από την ίδρυση τοπικού τομέα ΕΚΑΒ με πλήρη στελέχωση».

Παρά τις παρεμβάσεις αυτές, μέχρι σήμερα η κάλυψη περιορίζεται σε εποχική μόνο λειτουργία παραρτήματος, αποκλειστικά για τους μήνες αιχμής (Ιούνιο – Σεπτέμβριο), γεγονός που εμφανέστατα όμως αφήνει εκτεθειμένη την περιοχή για το υπόλοιπο διάστημα του έτους. Είναι γνωστό επίσης ότι αναμένεται ενίσχυση της στελέχωσης μέσω ΑΣΕΠ, ωστόσο η διαδικασία φαίνεται να κινείται με αργούς ρυθμούς, ενώ στο μεσοδιάστημα είναι προφανές ότι δεν έχει διασφαλιστεί η επιχειρησιακή επάρκεια.

Αν και αναγνωρίζονται όχι μόνο οι γενικότερες προσπάθειες ενίσχυσης του ΕΣΥ, αλλά και το γεγονός ότι η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει συσσωρευμένα και διαχρονικά προβλήματα και παθογένειες στη λειτουργία του κράτους, η καθυστέρηση επίλυσης ενός προβλήματος για το οποίο έχουν υπάρξει συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες και επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις προκαλεί εύλογες αντιδράσεις και δημιουργεί αίσθηση παραμέλησης από την πλευρά της Πολιτείας. Το πρόσφατο τραγικό περιστατικό, το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει διαφορετική κατάληξη, καθιστά πλέον αδιανόητη οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

Σε ποιο ακριβές στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ίδρυσης και στελέχωσης μόνιμου σταθμού ΕΚΑΒ στην Ανατολική Πυλία και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης; Προτίθεται το υπουργείο να προχωρήσει σε άμεση ενίσχυση της περιοχής με διαθέσιμο ασθενοφόρο και πληρώματα, μέσα από προσωρινή μετακίνηση προσωπικού ή άλλες επιχειρησιακές λύσεις, ώστε να καλυφθεί το κενό έως την πλήρη λειτουργία του σταθμού; Έχει εξεταστεί η επιχειρησιακή αξιολόγηση των καθυστερήσεων στην ανταπόκριση του ΕΚΑΒ στην περιοχή μετά και το πρόσφατο περιστατικό και ποιες διορθωτικές ενέργειες προτίθεται να αναλάβει το υπουργείο για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον;

Ο ερωτών βουλευτής

Περικλής Π. Μαντάς

Βουλευτής Μεσσηνίας

Δήλωση του Προέδρου της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ και Βουλευτή Μεσσηνίας Αλέξη Χαρίτση

Δελτίο Τύπου

45 λεπτά της ώρας.

Τόσο κοστίζει μια ανθρώπινη ζωή σήμερα στον τόπο μας.

Τόσο χρειάστηκε για να φτάσει το μοναδικό διαθέσιμο ασθενοφόρο από την Καλαμάτα στο Χαροκοπιό, για μια γυναίκα που το χρειαζόταν άμεσα.

Δεν πρόλαβε.

Εδώ και χρόνια πολίτες και φορείς καταγγέλλουν το σοβαρό έλλειμμα υγειονομικής κάλυψης στη Δημοτική Ενότητα Κορώνης.

Σε σχετική ερώτησή μου στη Βουλή το 2023 τονίζοντας την ανάγκη για δημιουργία σταθμού ΕΚΑΒ στην περιοχή, ο τότε Υπουργός Υγείας κος Πλεύρης εξήγγειλε ότι σύντομα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.

Η μοναδική εξέλιξη ήταν η βάρδια ασθενοφόρου στην Ανατολική Πυλία, στο διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο. Τους υπόλοιπους 9 μήνες το ασθενοφόρο είναι περιττό φαίνεται.

Πρόκειται για εγκληματική αδιαφορία.

Αύριο καταθέτω εκ νέου κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας. Και τον καλώ να μεριμνήσει άμεσα, πριν θρηνήσουμε άλλα θύματα.