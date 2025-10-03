Ο Πρέσβης της Κούβας στο Δημαρχείο Καλαμάτας – Βούληση για εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς της κοινωνικής, πολιτιστικής, αθλητικής και οικονομικής ζωής

Το Δημαρχείο Καλαμάτας επισκέφθηκε, σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, ο Πρέσβης της Κούβας στην Ελλάδα, Aramis Fuente Hernández και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, παρουσία του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Καλαμάτας, Δημήτρη Οικονομάκου και μελών του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης Καλαμάτας.

Κατά τη συνάντηση που είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα και διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα, ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Πρέσβη, μεταξύ άλλων, για την Καλαμάτα και τις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου.

Ο Πρέσβης εξέφρασε ιδιαιτέρως κολακευτικά σχόλια για την πόλη, μίλησε για θέματα που απασχολούν τη χώρα του ενώ και από τις δύο πλευρές εκφράσθηκε η πρόθεση εμβάθυνσης της συνεργασίας σε διάφορους τομείς της κοινωνικής, πολιτιστικής, αθλητικής και οικονομικής ζωής.