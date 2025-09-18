Κοινές δράσεις Δήμου και Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, ο Δήμος Καλαμάτας σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Όμιλο Καλαμάτας διοργανώνουν μια ξεχωριστή δράση το Σάββατο 4 Οκτωβρίου του 2025, στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, από τις 09.00-13.00.

Bazaar για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Καλάθι συλλογής τροφίμων για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων

Ημέρα υιοθεσίας με τη δυνατότητα να γνωρίσετε από κοντά ζωάκια που αναζητούν την παντοτινή τους οικογένεια,

Παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά.

Στόχος της δράσης η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ευημερία και ευζωία όλων των ζώων, αλλά και να ενισχυθούν τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

Καλούμε μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν, να γνωρίσουν τα ζώα, να ενισχύσουνε με τροφές τα αδέσποτα αλλά και να βρουν κάποια αδέσποτα ζώα οικογένεια.

Η παρουσία σας θα δώσει ηχηρά το μήνυμα ότι είναι σημαντική η ύπαρξη ζώων στη καθημερινότητά μας.