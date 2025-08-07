Κόκκινη σήμανση στα τιμολόγια ρεύματος: Η νέα κατηγορία και οι επιπτώσεις στους καταναλωτές

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) ανοίγει νέο κεφάλαιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, προτείνοντας τη θέσπιση μιας τέταρτης κατηγορίας τιμολογίων με κόκκινη χρωματική σήμανση. Τα αποκαλούμενα «ευέλικτα τιμολόγια» αναμένεται να φέρουν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι χρεώσεις, δίνοντας μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά και περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές.

Ποια είναι τα ευέλικτα τιμολόγια και τι σημαίνει η «κόκκινη σήμανση»

Σύμφωνα με τη δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε η ΡΑΑΕΥ, η νέα αυτή κατηγορία δεν συνδέεται με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς ρεύματος – κάτι που αποτέλεσε «πονοκέφαλο» για πολλούς καταναλωτές τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, η χρέωση προμήθειας θα περιλαμβάνει ένα εκ των προτέρων οριζόμενο «ευέλικτο στοιχείο», το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται με βάση παράγοντες όπως η κατανάλωση, αλλά όχι αυθαίρετα από τον προμηθευτή.

