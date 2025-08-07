Προμήθειες σε ATM: Τι αλλάζει από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου

Από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025 τίθεται σε ισχύ η νέα ρύθμιση για τις τραπεζικές προμήθειες στις αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ, όπως προβλέπεται στην τροπολογία του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στο νομοσχέδιο για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα.

Η αλλαγή αυτή, που αναμένεται να αποτελέσει σημαντική τομή στο τραπεζικό σύστημα, στοχεύει στη μείωση του κόστους των προμηθειών για τους πολίτες και στην ενίσχυση της διαφάνειας και της ισότιμης πρόσβασης σε μετρητά, ιδιαίτερα σε περιοχές με περιορισμένες επιλογές σε ΑΤΜ.

Αναλυτικά, οι 4 αλλαγές που θα ισχύσουν από την Δευτέρα είναι:

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, όλες οι αναλήψεις μετρητών από το δίκτυο ΑΤΜ ελληνικών τραπεζών θα πραγματοποιούνται χωρίς καμία χρέωση, αρκεί η κάρτα να έχει εκδοθεί από τράπεζα-μέλος της ΔΙΑΣ. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες θα μπορούν να κάνουν ανάληψη από οποιοδήποτε τραπεζικό ΑΤΜ, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας, χωρίς να πληρώνουν προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ