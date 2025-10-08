«Κόκκινο πανί» οι παρουσίες Τσιάρα και Σκέρτσου σε εκδήλωση στην Καλαμάτα

Έντονες είναι οι αντιδράσεις που ήδη αποτυπώνονται στον κόσμο της Μεσσηνίας στο άκουσμα και μόνο της παρουσίας των Άκη Σκέρτσου και Κώστα Τσιάρα στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό αυτό πρόκειται να συμβεί σε συνέδριο που προγραμματίζεται για τις 22 Οκτωβρίου στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα στο Grecotel Filoxenia με επίκεντρο τη διασφάλιση του μέλλοντος της τροφής! Ωστόσο τα δύο αυτά πρόσωπα διόλου… ευχάριστα δεν είναι στη Μεσσηνία. Ήδη έχουν ξεσηκωθεί από συζητήσεις έως και αντιδράσεις για αυτού του τύπου τις επιλογές.

Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος αποτελεί τον πρωτεργάτη -και «πανηγυριστή» από τα θεωρεία του κοινοβουλίου τότε- του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια που έφερε απέναντι την κοινωνία και τη βάση της ΝΔ. Ένα νομοσχέδιο που η συντριπτική πλειονότητα ήταν απέναντι και που αποτέλεσε την πρώτη ξεκάθαρη διαφοροποίηση του Αντώνη Σαμαρά -που εν τέλει δικαιώθηκε- με τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την άλλη να την κάνει την… κωλοτούμπα μιλώντας (μετά Τραμπ) τελικά για… δύο φύλα!

Κι εάν για τον Σκέρτσο οι αντιδράσεις ήδη «φουντώνουν» η παρουσία Τσιάρα μοιάζει «οργίζει». Οι αγρότες στο άκουσμα και μόνο της παρουσίας του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ετοιμάζουν δυναμικές κινητοποιήσεις. Οι κυβερνητικοί άλλωστε χειρισμοί οδηγούν σε περιστατικά σαν αυτά της Λιβαδειάς, όταν κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό για να φτάσουν στον υπουργό. Όλα αυτά συμβαίνουν κι ενώ στην εξίσωση υπάρχει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και τις επιδοτήσεις, που τους κάνουν έξαλλους για τις διάφορες υποσχέσεις που μονίμως λαμβάνουν.