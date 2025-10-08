Μιχ. Κατρίνης: Οι εξαγγελίες του υπουργού Εθνικής Άμυνας υπονομεύουν το brain gain και τιμωρούν τους Έλληνες του εξωτερικού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καθώς διογκώνεται η ανησυχία και η διαμαρτυρία των Ελλήνων του εξωτερικού σχετικά με την εξαγγελία του υπουργού Εθνικής Άμυνας για την αύξηση του ηλικιακού ορίου εξαγοράς της θητείας, ο βουλευτής και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, δήλωσε:

‘’Η εξαγγελία του υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι πρόκειται να αυξήσει το ηλικιακό όριο εξαγοράς της θητείας για τους Έλληνες του εξωτερικού από τα 33 στα 40 έτη, συνοδευόμενη μάλιστα από διπλασιασμό του κόστους, είναι άδικη, τιμωρητική και αντιβαίνει στις επαναλαμβανόμενες διακηρύξεις για την αντιμετώπιση του brain drain.

Χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού είχαν σχεδιάσει τη ζωή τους, τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία με βάση το ισχύον καθεστώς. Με την αιφνιδιαστική αλλαγή, βρίσκονται μπροστά στο δίλημμα είτε να παραμείνουν μόνιμα στο εξωτερικό, χάνοντας κάθε κίνητρο επαναπατρισμού, είτε να εγκαταλείψουν εργασία και οικογένεια για να υπηρετήσουν 12 μήνες, χωρίς καμία διασφάλιση για το επαγγελματικό και επιστημονικό μέλλον τους.

Η κυβέρνηση, αντί να δίνει κίνητρα επιστροφής, κλείνει την πόρτα στους νέους επιστήμονες και επαγγελματίες του εξωτερικού. Στην πράξη, δεν μειώνει την ανυποταξία αλλά τη διογκώνει, αφού όλοι καταλαβαίνουν ότι ουδείς θα επιστρέψει στα 40 του χρόνια για να εξαγοράσει τη θητεία.

Επιπλέον, η έλλειψη μεταβατικών διατάξεων προσβάλλει την αρχή της ασφάλειας δικαίου. Όσοι βρίσκονται σε νόμιμη αναβολή ή θα θεμελίωναν δικαίωμα εξαγοράς τα επόμενα χρόνια, βλέπουν τον προγραμματισμό τους να καταρρέει, την εμπιστοσύνη τους στην Πολιτεία να διαψεύδεται και την όποια προοπτική επιστροφής τους στην πατρίδα να ακυρώνεται.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα πρέπει να αναθεωρήσει άμεσα την απόφαση αυτή, να προβλέψει στο επικείμενο νομοσχέδιο μια μεταβατική περίοδο που θα επιτρέψει την εξαγορά με το ισχύον καθεστώς, για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και βρίσκονται σε νόμιμη αναβολή, και να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις, όπως η τμηματική ή περιοδική θητεία.

Γιατί σε μια εποχή που δεν περισσεύει κανένας Έλληνας, η Πολιτεία οφείλει να στηρίζει και όχι να τιμωρεί όσους θέλουν να επιστρέψουν και να προσφέρουν στη χώρα τους.’’