Κώστας Γρεβενίτης: Θρίλερ με εξαφάνιση του επιχειρηματία – Νέες μαρτυρίες – Για αρπαγή μιλάει η εισαγγελέας

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση με την εξαφάνιση του ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Κώστα Γρεβενίτη από τη Λακωνία, με την εισαγγελέα να κάνει λόγο για αρπαγή και να ζητάει από τις Αρχές να προχωρήσουν σε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση κατέχουν οι τεταμένες σχέσεις του αγνοούμενου με τα ανίψια του αλλά και οι αντικρουόμενες καταθέσεις των επιστατών που διαχειρίζονταν τα χωράφια του. Ο τελευταίος που τον είδε ζωντανό, σύμφωνα με όσα κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας, επιμένει ότι δεν υπήρξε καμία ένταση εκείνο το βράδυ.

Ο εύπορος ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Κώστας Γρεβενίτης είχε επιστρέψει στο χωριό του, στον Βλαχιώτη Λακωνίας, με σκοπό να μείνει μόνιμα, αλλά στις 21 Σεπτεμβρίου 2023 εξαφανίστηκε από προσώπου γης.

Την ίδια στιγμή, μια νέα μαρτυρία που φτάνει στο «Φως στο Τούνελ» προσθέτει ακόμα ένα κομμάτι στο παζλ του μυστηρίου. «Κάθε φορά που έφευγα για Αθήνα, ξυπνούσα γύρω στις τρεισήμισι τα ξημερώματα και έβγαινα για έναν μικρό περίπατο μέχρι τις τέσσερις περίπου. Απέναντι από το σπίτι του κυρίου Κώστα υπάρχουν δύο σπίτια με σκυλάκια που γαβγίζουν έντονα όταν περνά κάποιος. Αν είχε συμβεί κάτι αργά τη νύχτα, θα είχαν ξεσηκώσει το χωριό. Εκείνο το βράδυ δεν είδα κάποιον άλλον να περπατάει. Περνούσαν όμως αρκετά αυτοκίνητα, καθώς ο δρόμος είναι ουσιαστικά εθνική οδός.

Ο ίδιος μάρτυρας αναφέρει: «Δεν θυμάμαι αν υπήρχε κάποιο φως ή κάτι που να μου έκανε εντύπωση στο σπίτι. Η μόνη φορά που τον είδα με κάποιον άλλο ήταν γύρω στις επτάμισι το απόγευμα της Πέμπτης. Ο κυρ Κώστας ήταν με έναν άνδρα δίπλα σε ένα άσπρο βανάκι. Είχαν απλώσει κάποια έγγραφα πάνω στο καπό και τα κοιτούσαν», λέει χαρακτηριστικά ο μάρτυρας. Ο άντρας αυτός, όπως αποδείχτηκε, ήταν ο επιστάτης του.

Εξαφάνιση Γρεβενίτη: Οι άλλες μαρτυρίες

Το «Φως στο Τούνελ» κατέγραψε μαρτυρίες που άνοιξαν το δρόμο στις Αρχές για βαθύτερη έρευνα, με την εισαγγελέα να χαρακτηρίζει την υπόθεση «αρπαγή» και να επιστρέφει το φάκελο στην Ασφάλεια της Σπάρτης για περαιτέρω ενέργειες.

Στην εκπομπή μίλησαν διαχειριστές που συνεργάστηκαν μαζί του στα χωράφια του, επιστάτες που είδαν από κοντά τις σχέσεις, τις εντάσεις αλλά και τις σκιές που υπήρχαν γύρω από τον αγνοούμενο.

«Έχω ήδη υποστεί κοινωνική και οικονομική ζημιά. Έχω χάσει χρήματα από τη συνεργασία μου με τον κύριο Γρεβενίτη και με εμπλέκουν άδικα σε μια υπόθεση με την οποία δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή. Ακούω διάφορα που λέγονται και με ενοχλούν πολύ. Ότι δήθεν γνώριζα από την πρώτη στιγμή για την εξαφάνιση ή ότι ήμουν στο Γύθειο εκείνες τις μέρες. Αυτά δεν ισχύουν και αλλοιώνουν την αλήθεια», λέει επιστάτης από την Τρίπολη, του οποίου η συνεργασία με τον Κώστα Γρεβενίτη δεν έληξε ομαλά.

