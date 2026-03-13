Ο «πόλεμος» στο ΠΑΣΟΚ πριν το συνέδριο, τα… ανοιχτά μέτωπα στο πολιτικό σκηνικό και η «μάχη» που θα κρίνει πολλά (video)

Σε δίνη εσωστρέφειας εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ μετά την διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Οι ραγδαίες εξελίξεις φαίνεται να αναδιαμορφώνουν τα δεδομένα τόσο στον βαθύ πυρήνα του κόμματος όσο και στην Αρκαδία, περιφέρεια εκλογής του κου Κωνσταντινόπουλου. Τα νέα αυτά δεδομένα σχολίασε ο Γιάννης Σαραντάκος, Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ACTION24, εστιάζοντας πρωτίστως στην χρονική συγκυρία καθώς έρχεται «στο παρά 1 του συνεδρίου και βάζει το ΠΑΣΟΚ σε έναν γύρο εσωστρέφειας» αλλά και στα πρόσωπα που είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν με την διαγραφή Κωνσταντινόπουλου αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, σε Παπανδρέου και Γερουλάνο. Ο κ. Ανδρουλάκης φαίνεται να υποστήριξε ότι η απόφασή του να διαγράψει τον Αρκά Βουλευτή βασίστηκε στις δημόσιες τοποθετήσεις του κου Κωνσταντινόπουλου εκφράζοντας την εκτίμηση πως στο επικείμενο συνέδριο θα υπάρξει «τελικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών».

Μια κίνηση που κατά τον ίδιο θα έχει πολιτικό κόστος για το ΠΑΣΟΚ καθώς όπως κάθε πόλεμος, θα έχει απώλειες… «Ο εμφύλιος πολιτικός πόλεμος είναι ο χειρότερος από όλους» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σαραντάκος εκτιμώντας πως «τα εσωκομματικά ζητήματα μπορούν να τραυματίσουν ανεπανόρθωτα το ΠΑΣΟΚ το οποίο σε όλες τις δημοσκοπήσεις βλέπει τη «βελόνα» να μένει ακίνητη!».

Στην επικαιρότητα βρίσκεται και το μείζον θέμα των υποκλοπών με τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ACTION24, να εκτιμά πως η συζήτηση θα γίνει αμέσως μετά το Πάσχα, οπότε θα γίνει πρόταση Ανδρουλάκη για προημερησίας διατάξεως όπου «η κυβέρνηση θα βρει την αντιπολίτευση απέναντί της». «Η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί» σημείωσε και «ανάλογα με την απόφαση της Δικαιοσύνης θα δούμε εάν υπάρχουν εξελίξεις και σε πολιτικό επίπεδο» λέγοντάς πως «η αντιπολίτευση θα επιτείνει και θα συντηρήσει το θέμα το επόμενο διάστημα», σημειώνοντας ότι «θα μπουν κι άλλοι στο πολιτικό παιχνίδι εκτός από τον κ. Ανδρουλάκη».

Τέλος, αναφέρθηκε στην πρόσφατη δημοσκόπηση ACTION24, όπου οι δείκτες της ΝΔ φάνηκε ενισχυμένοι και το γεγονός όπως σημείωσε οφείλεται στην άμεση στήριξη της Κύπρου, καθώς «Η ΝΔ συσπειρώνει κόσμο γύρω της» γεγονός που εκτίμησε πως οφείλεται στην «κίνηση της με την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο» και φαίνεται να κερδίζει έδαφος «η γραμμή που ακολουθεί η κυβέρνηση» καθώς «ανεβαίνει πάρα πολύ η ανάγκη για πολιτική σταθερότητα στη χώρα», εκτιμώντας πως «το παιχνίδι θα παιχθεί και στο εσωτερικό» αφού η «ακρίβεια παραμένει πρωταθλητής των προβλημάτων για καιρό». Εκτίμησε δε πως «εάν το αντιμετωπίζει βάσει μια καλή παρακαταθήκη για την εκλογική αναμέτρηση που έρχεται».