Κώστας Καραμανλής: «Να ακούμε τους πιο έμπειρους αντί να τους διαγράφουμε» (video)

Με ηχηρά μηνύματα που ακούστηκαν στεντόρεια στο Μαξίμου η παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή.

Κατά τη διάρκεια της αντιφώνησής του μετά την ανακήρυξή του ως Επίτιμος Δημότης Καλαμάτας ο κ. Καραμανλής σημείωσε χαρακτηριστικά :

«205 χρόνια μετά την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης και τη διακήρυξη της Μεσσηνιακής Συγκλήτου, η Ελλάδα βρίσκεται προφανώς σε πολύ ευνοϊκότερη θέση για να αντιμετωπίζει τα εθνικά της ζητήματα. Έχοντας πάντα δίπλα της έναν δύσκολο γείτονα, που μεθοδικά και συστηματικά επιχειρεί να ανατρέψει το υφιστάμενο στάτους κβό της περιοχής μας, όπως αυτό προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λοζάνης, το Δίκαιο της Θάλασσας και άλλες διεθνείς συμφωνίες, που επιχειρεί με ακραίες προκλήσεις, όπως η τελευταία αορίστου διαρκείας NAVTEX που εξέδωσε, να επιβάλλει με την απειλή χρήσης βίας τις αυθαίρετες διεκδικήσεις της, τα αναθεωρητικά της ιδεολογήματα και τις υγειονομικές της βλέψεις και μάλιστα τις παραμονές της προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής Ελλάδας-Τουρκίας. Γι’ αυτό θα τονίσω για μια ακόμα φορά πόσο σημαντικό είναι να προβάλλουμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας, να μη στέλνουμε επαμφοτερίζοντα μηνύματα που μπορεί να εκλαμβάνονται ως υποχωρητικότητα, να ενισχύουμε διαρκώς το αξιόνημα και το φρόνημα των ενόπλων μας δυνάμεων. Πάνω απ’ όλα, όμως, να σφυρηλατούμε καθημερινά πνεύμα αποφασιστικότητας, εθνικής συνεννόησης και υπεράσπισης των δικαίων του ελληνισμού και ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους αντί να τους διαγράφουμε κυριολεκτικά-μεταφορικά…»

O Κ. Καραμανλής νωρίτερα είχε αφήσει και άλλες έμμεσες αιχμές…

Σε λίγο η ομιλία του ολόκληρη

