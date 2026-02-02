Μήνυμα ενότητας και εθνικής ομοψυχίας έστειλε από την Καλαμάτα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς | “Ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί” (video)

Μήνυμα ενότητας και εθνικής ομοψυχίας έστειλε από την Καλαμάτα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στο περιθώριο των εορταστικών εκδηλώσεων για την Πολιούχο της πόλης, την Παναγία την Υπαπαντή. Παρών, όπως κάθε χρόνο, στις λαμπρές εκδηλώσεις, αναφέρθηκε τόσο στη σημασία της ημέρας για την Ορθοδοξία και την τοπική κοινωνία, όσο και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, υπογραμμίζοντας με έμφαση ότι «ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί».

“Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και για την Καλαμάτα μας υπό την ευλογία και τη σκέπη της Παναγίας της Υπαπαντής. Είναι όμως σήμερα και μια ιδιαίτερη χαρά για την πόλη μας, γιατί υποδεχόμαστε και τιμούμε έναν φίλο και πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή. Και σε αυτές τις δύσκολες, τις δύσβατες τις ώρες, που περνάει η χώρα μας εγώ θα ήθελα μόνο να θυμάστε ένα πράγμα ότι ο πατριωτισμός ενώνει και δεν διαιρεί.”