Κώστας Τζιούμης: “Αναβαθμίζουμε τις υποδομές στα χωριά μας με έργα 506.717,72 €”

Σε μια ακόμη σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση και την αναβάθμιση των υποδομών της υπαίθρου προχώρησε σήμερα ο Δήμος Τρίπολης, καθώς ο Δήμαρχος Τρίπολης, Κώστας Τζιούμης, υπέγραψε σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, στο νέο Δημαρχείο Τρίπολης την πρώτη συμπληρωματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Αγροτική οδοποιία γεωργικής γη και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων», συνολικού προϋπολογισμού 506.717,72ευρώ (με ΦΠΑ), με τον ανάδοχο της εταιρείας «Δομοτεχνική – Αφοί Β. Καραλέκα Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Λατομική, Μελετητική, Οικοδομική, Τουριστική, Βιομηχανική Εταιρεία».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη βελτίωση και αναβάθμιση του αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου Τρίπολης.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η εξασφάλιση της ευκολότερης, ασφαλέστερης και ταχύτερης πρόσβασης των μηχανημάτων και των οχημάτων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις καλλιέργειες, καθώς και η βελτίωση της καθημερινότητας των παραγωγών.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις έρχονται να αντιμετωπίσουν χρόνια προβλήματα του αγροτικού οδικού δικτύου, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος Τρίπολης δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος, τονίζοντας: ««Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα δεν αποτελεί για εμάς μια θεωρητική δέσμευση, αλλά καθημερινή πράξη. Με τη νέα σύμβαση που υπογράψαμε σήμερα, δίνουμε λύσεις σε προβλήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί μας. Η αναβάθμιση του δικτύου αγροτικής οδοποιίας είναι ζωτικής σημασίας για την τοπική μας οικονομία, καθώς μειώνει το κόστος παραγωγής, προστατεύει τα οχήματα και τα μηχανήματα των συμπολιτών μας και εξασφαλίζει την ασφάλειά τους. Συνεχίζουμε, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, να είμαστε δίπλα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας σε μία περίοδο κατά την οποία δίνουν καθημερινά αγώνα επιβίωσης απέναντι στην κλιματική κρίση, στο δυσθεώρητο ενεργειακό κόστος και στα προβλήματα διάθεσης των προϊόντων τους».