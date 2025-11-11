Η Καθαρή Εβδομάδα φωτίζει την Τρίπολη με την Κίτρινη Καρδιά της ευγνωμοσύνης

Υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και με την υποστήριξη της KarcherGreece

Η Καθαρή Εβδομάδα επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά, με την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και την υποστήριξη της Kärcher Greece, για να υπενθυμίσει πως πίσω από κάθε καθαρή πόλη υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται.

Φέτος, η δράση ταξιδεύει στην Αρκαδία, στην πόλη της Τρίπολης για να τιμήσει τους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας, εκείνους που φροντίζουν σιωπηλά, με συνέπεια και αφοσίωση, για την καθαριότητα και την ομορφιά του τόπου μας.

Το Σάββατο, 15 Νοεμβρίου, στις 18:30, η Πλατεία Πετρινού θα πλημμυρίσει φως με την τελετή φωταγώγησης της Κίτρινης Καρδιάς, που γεννήθηκε για να πει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους όσοι κρατούν τις πόλεις μας καθαρές.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Οικονομόπουλος Γιώργος, αποδίδοντας τιμή στην πολύτιμη προσφορά των εργαζομένων που κρατούν την πόλη καθαρή κάθε μέρα.

Την παρουσίαση θα πραγματοποιήσει ο ηθοποιός – παρουσιαστής Ιωάννης Σπαλιάρας.

Η Καθαρή Εβδομάδα είναι κάτι περισσότερο από μια δράση, είναι ένα μήνυμα σεβασμού και ευγνωμοσύνης προς όλους εκείνους που φροντίζουν, σιωπηλά αλλά ακούραστα, για την καθαριότητα και την ασφάλεια των πόλεών μας. Με συμβολικό κέντρο την Κίτρινη Καρδιά, που θα φωτίζει για μία ολόκληρη εβδομάδα την Πλατεία Πετρινού, η Τρίπολη γίνεται φέτος το σημείο όπου το “ευχαριστώ” παίρνει μορφή και φως, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν, να αναγνωρίσουν και να τιμήσουν τους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας.

Σας προσκαλούμε όλους στην Πλατεία Πετρινού στη Τρίπολη, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 18:30, για να φωτίσουμε μαζί την Κίτρινη Καρδιά και να δείξουμε την εκτίμησή μας σε εκείνους που εργάζονται για την καθαριότητα της πόλης μας.

Η Kärcher Greece, με σταθερή παρουσία 30 ετών και έμπρακτη δέσμευση στην κοινωνική ευθύνη, συνεργάζεται με φορείς και οργανισμούς σε όλη τη χώρα, μεταφέροντας το φως και το μήνυμα της Καθαρής Εβδομάδας παντού. Μέσα από το katharievdomada.gr, κάθε

πολίτης μπορεί να ανάψει ψηφιακά την Κίτρινη Καρδιά, συμμετέχοντας σε μια συλλογική πράξη ευγνωμοσύνης και ενότητας, γιατί πίσω από κάθε καθαρή πόλη, υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται.

Μπείτε και εσείς στο https://katharievdomada.gr/

για να δώσετε χρώμα στο δικό σας «ευχαριστώ»