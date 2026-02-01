Κώστας Τζιούμης: «Η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εφόδια για τους νέους – Εξασφαλίζουμε σύγχρονο δρόμο για το Πανεπιστήμιο»

Στο Αμφιθέατρο της Σχολής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για την ετήσια απονομή πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Αρκαδίας, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης, την Κυριακή (1.2.2026), όπου απηύθυνε χαιρετισμό και απένειμε πιστοποιητικά.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους, τους διοργανωτές, τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά και τους γονείς, ευχόμενος υγεία και μια καλή, δημιουργική και παραγωγική χρονιά, καθώς και καλή πρόοδο σε όλους τους μαθητές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για τη βελτίωση της πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Όπως τόνισε, από την ίδρυση του Πανεπιστημίου το 2002 έως σήμερα δεν είχε προχωρήσει το έργο του δρόμου που οδηγεί σε αυτό, παρά τις αρχικές δεσμεύσεις. Η σημερινή Δημοτική Αρχή έθεσε το έργο ως προτεραιότητα και, παρά τις δυσκολίες που συνοδεύουν τα δημόσια έργα, οι εργασίες έχουν ξεκινήσει. Ο κ. Τζιούμης υπογράμμισε ότι στόχος είναι έως το τέλος του 2026 να παραδοθεί ένας σύγχρονος και ασφαλής δρόμος, πρωτίστως για τους φοιτητές, το ακαδημαϊκό προσωπικό και όλους τους πολίτες.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος συνεχάρη θερμά τους ιδιοκτήτες και τους εκπαιδευτικούς των κέντρων ξένων γλωσσών για το σημαντικό έργο που επιτελούν, καθώς και τα παιδιά, που αποτελούν τους πρωταγωνιστές της ημέρας, αλλά και τους γονείς για τον καθημερινό αγώνα και την προσπάθειά τους.

Όπως ανέφερε, η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα εφόδια για τους νέους, σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης και ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων. Δεν πρόκειται απλώς για ακόμη ένα πτυχίο, αλλά για βασική γνώση που θα βοηθήσει τα παιδιά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και της σύγχρονης κοινωνίας.

Κλείνοντας, ο κ. Τζιούμης συνεχάρη όλους για τη δουλειά και τις επιτυχίες τους, επισημαίνοντας ότι τόσο οι επιτυχίες όσο και οι αποτυχίες αποτελούν μέρος της ζωής και ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια, χωρίς επανάπαυση. Ευχήθηκε σε όλους υγεία, πρόοδο και κάθε επιτυχία στο μέλλον.