Κώστας Τζιούμης: «Καθολική καταδίκη σε φαινόμενα βίας κατά των γυναικών – Να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε προοδευτικά το πρόβλημα»

Ο Δήμος Τρίπολης, τιμώντας τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, διοργάνωσε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, ανοικτή συζήτηση στο «Μεγάλο Καφενείο», με κεντρικό μήνυμα: «Γυναίκες συζητούν με το κοινό για τη βία».

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η ενθάρρυνση των πολιτών να «σπάσουν τη σιωπή» απέναντι στην έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, αναδεικνύοντας τα διαθέσιμα εργαλεία υποστήριξης στην τοπική κοινωνία.

Στο πάνελ των ομιλητριών συμμετείχαν:

η κα. Θεοδώρα Γεωργακοπούλου , Κοινωνιολόγος στο Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης του ΚΕΘΙ,

η κα. Θεοδώρα Τσαούση , Ψυχολόγος στο Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης του ΚΕΘΙ,

, Ψυχολόγος στο Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης του ΚΕΘΙ, η κα. Παναγιώτα Καντζάβελου, Κοινωνική Λειτουργός στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας μετά Τέκνων του Δήμου Τρίπολης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι Ελένη Καρούντζου και Κλειώ Κορώνη – Παπαντωνίου.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης, σε δήλωσή του, υπογράμμισε: «Οι γυναίκες υφίστανται κακοποίηση πολλών μορφών, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική, είτε σεξουαλική, είτε βία σωματική. Και οι στατιστικές είναι πραγματικά φοβερές.

Μία στις τρεις γυναίκες, έχει υποστεί στη ζωή της τουλάχιστον μία φορά οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης.

Θα πρέπει να υπάρξει πρώτον μια καθολική καταδίκη για αυτά τα φαινόμενα και δεύτερον να γίνει μια προσπάθεια από την πολιτεία έτσι ώστε από τις μικρές ηλικίες, με την παιδεία, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε προοδευτικά το πρόβλημα αυτό.

Ο Δήμος Τρίπολης ο οποίος φιλοξενεί και το Συμβουλευτικό Κέντρο και τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών με τους οποίους σήμερα συνδιοργανώνουμε αυτή τη δράση και την εκδήλωση που σκοπό έχει κυρίως την ενημέρωση για να γνωρίσουμε όλοι το πρόβλημα και να βρούμε τρόπους που το φαινόμενο αυτό θα μπορέσει σιγά σιγά να μειώνεται και τελικά κάποια στιγμή να εξαλειφθεί.

Να δώσω συγχαρητήρια στο προσωπικό και του Ξενώνα και του Συμβουλευτικού Κέντρου για την προσπάθεια που κάνουν και σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και την αρμόδια αντιδήμαρχο, έτσι ώστε η προσπάθεια που γίνεται από τις κοινωνικές υπηρεσίες να μπορεί να έχει αποτελέσματα στις γυναίκες της περιοχής μας.»