Κώστας Τζιούμης: «Ο Δήμος Τρίπολης βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας, ο Δήμος Τρίπολης πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα: «Οι Ρίζες έχουν Πρόσωπο», την Τετάρτη 1.10.2025, στο Κεντρικό ΚΑΠΗ του Δήμου (Ηρώων Πολυτεχνείου 31).

Την ίδια ημέρα προηγήθηκε Θεία Λειτουργία μετά αρτοκλασίας στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Κατά την ομιλία του, ο Δήμαρχος Τρίπολης, κ. Κώστας Τζιούμης, τόνισε μεταξύ άλλων: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βλέπουμε το ΚΑΠΗ γεμάτο από ηλικιωμένους συμπολίτες μας, οι οποίοι αγκαλιάζουν τον θεσμό και συμμετέχουν ενεργά. Ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια, με όλες τις δημοτικές αρχές και τις διοικήσεις του ΚΑΠΗ, προσπαθεί να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας, μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις, ώστε να παραμένουν ενεργά μέλη της κοινωνίας και να μην αισθάνονται απομονωμένοι».

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που υπάρχουν με τη στέγαση του ΚΑΠΗ, σημειώνοντας ότι: «Κατανοούμε τα παράπονα για τον περιορισμένο χώρο. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, μέσα από νέες συμβάσεις ή διαθέσιμα προγράμματα, να εξασφαλίσουμε έναν μεγαλύτερο και πιο κατάλληλο χώρο για τη λειτουργία του ΚΑΠΗ».

Ευχαρίστησε θερμά το προσωπικό του ΚΑΠΗ «για την καθημερινή τους προσπάθεια να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες» καθώς και όλους τους ηλικιωμένους που συμμετέχουν στις δραστηριότητες, όπως ομάδες δημιουργικής απασχόλησης, εκδρομές και κατασκηνώσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά φέτος και θα συνεχιστούν.

Κλείνοντας, ο κ. Τζιούμης υπογράμμισε: «Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας να παραμένουν δραστήριοι, να έχουν χαρά και δημιουργική απασχόληση. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός του ΚΑΠΗ και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον θεσμό με κάθε τρόπο».

Στην εκδήλωση παρούσα ήταν η Κλειώ Κορώνη – Παπαντωνίου, Αντιδήμαρχος Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, Ελένη Καρούντζου και ο πρώην Πρόεδρος του ΚΑΠΗ και Δημοτικός Σύμβουλος, Ηλίας Κούρος.