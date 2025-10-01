Υπεγράφη η σύμβαση για έργο συντήρησης και ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό Τρίπολης – Σπάρτης, προϋπολογισμού 620.000 ευρώ

Στην Τρίπολη υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Εθνικής Οδού Τρίπολης – Σπάρτης», συνολικού προϋπολογισμού 620.000 ευρώ.

Τη σύμβαση υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας, Κώστας Μανδρώνης, παρουσία του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, Μανώλη Σκαντζού, στελεχών των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας και του αναδόχου του έργου.

Το έργο εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα παρεμβάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ποιότητας του οδικού δικτύου, με στόχο την ασφαλέστερη και ταχύτερη σύνδεση των δύο μεγάλων πόλεων της Αρκαδίας και της Λακωνίας.