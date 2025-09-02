Κώστας Τζιούμης: «Σήμερα εγκαινιάζουμε ένα σημαντικό και χρήσιμο έργο για τον δήμο μας»

Ο ανακαινισμένος χώρος της πλατείας στη Νεστάνη εγκαινιάστηκε την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025 από τον δήμο Τρίπολης.

Ο δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης μίλησε για μια ευχάριστη μέρα, τονίζοντας ότι η Νεστάνη είναι ένα χωριό που έχει κόσμο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Και συμπλήρωσε: «Δεν είναι ένα μεγάλο έργο, αλλά είναι σημαντικό και χρήσιμο για τη Νεστάνη. Βοηθά πολύ το Αναρριχητικό Πάρκο, η Νεστάνη ακούγεται και εκτός Αρκαδίας. Είναι ένας όμορφος τόπος που έχει τη δυνατότητα να δέχεται επισκέπτες όλο το χρόνο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο, το Πάρκο Βουλωμένης είναι επίσης ένας πόλος έλξης.

Θα συνεχίσουμε με το φωτισμό του ενωσιακού γηπέδου της Νεστάνης, ένα έργο που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του δήμου, θα προσπαθούμε να ικανοποιούμε τις ανάγκες του χωριού».

Η βραδιά έκλεισε με μια μουσική εκδήλωση με τον Μανώλη Καραντίνη και τους συνεργάτες του, μία χορηγία του Δημήτρη Μποροβήλου.