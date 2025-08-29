Τζιούμης ”Δεν πρόκειται να δεχθεί στα όριά του ο δήμος Τρίπολης μονάδα καύσης απορριμμάτων” (video)

Παράταση πήρε για ένα μήνα, η διαβούλευση που διεξάγεται, με αφορμή τη «Μελέτη Σκοπιμότητας για τη Δημιουργία Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης Αστικών Στερεών Αποβλήτων», που κατέθεσε μέσα στον Αύγουστο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι δήμοι ήδη διαπιστώνουν μια σειρά από σημεία και η ΚΕΔΕ την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να παρουσιάσει την πρότασή της γύρω από τα όσα προτείνονται με τις μονάδες αυτές, καύσης των απορριμμάτων. Πάντως, ξεκάθαρη τη θέση του, πως δεν πρόκειται να δεχθεί μια τέτοια μονάδα να λειτουργήσει στα δικά του όρια, έκανε ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης.