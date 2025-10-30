Κώστας Τζιούμης: «Το δίκτυο μουσείων του Δήμου Τρίπολης δημιουργεί έναν πολιτιστικό άξονα στην περιοχή»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή του Κέντρου Προβολής της Σιδηροδρομικής και Ελαιοκομικής Ιστορίας στο Ελαιοχώρι, ένα έργο προϋπολογισμού 350.000 ευρώ.

Το έργο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου του Δήμου Τρίπολης, το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός δικτύου μουσείων στην περιοχή.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης, Κώστας Τζιούμης, δήλωσε σχετικά: «Ο Δήμος Τρίπολης συνεχίζει τη στρατηγική του για τη δημιουργία ενός δικτύου μουσείων. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται το Ψηφιακό Μουσείο της Τρίπολης, το Μουσείο Γρηγόρη Λαμπράκη στην Κερασίτσα, η Δημοτική Πινακοθήκη την οποία προσφάτως εγκαινιάσαμε στο κτίριο Τσιχριτζή, το Μουσείο Δασικής Ιστορίας στο Χρυσοβίτσι, καθώς η ανάδειξη των ιστορικών υπογείων του Δικαστικού Μεγάρου.

Το δίκτυο μουσείων μας δημιουργεί έναν πολιτιστικό άξονα στην περιοχή, ενισχύοντας τη σύνδεση των επισκεπτών με την ιστορία μας και παράλληλα προσφέρει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία».