Ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου στην Καλαμάτα (pic’s)

Με λαμπρότητα τιμήθηκε σήμερα στην Καλαμάτα, η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940. Στην πανηγυρική Δοξολογία, η οποία τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, ενώ την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλειος – Πέτρος Σπανάκης, παρουσία εκπροσώπων Αρχών και Φορέων.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Μάριος Αθανασόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στα ιστορικά και διαχρονικά μηνύματα της Εθνικής Επετείου.

Στη συνέχεια, τελέστηκε Επιμνημόσυνη Δέηση στο μνημείο πεσόντων της πλατείας 23ης Μαρτίου και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Αμέσως μετά, πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης, μαθητική και στρατιωτική παρέλαση, ενώπιον των Αρχών. Στον εορτασμό παρέστησαν επίσης οι Βουλευτές Μεσσηνίας Μ. Χρυσομάλλης και Π. Μαντάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Ευστ. Αναστασόπουλος, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Αθ. Βασιλόπουλος, Αντιπεριφερειάρχες, Αντιδήμαρχοι, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και άλλων τοπικών Φορέων.

Μετά το πέρας της παρέλασης ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας δήλωσε: “Η σημερινή ημέρα μας υπομνήσκει την ανάγκη της ενότητας του λαού μας και την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής μας. Όλοι αυτοί οι οποίοι για ασήμαντη αφορμή αποτελούν τις σειρήνες μιας παραφωνίας, προκειμένου να αποδυναμώσουν αυτή την ενότητα, πρέπει να τεθούν στο περιθώριο. Η χώρα μας βρίσκεται σε περίοδο ευημερίας και πρέπει να προχωρούμε μπροστά με δυναμικότητα. Τις πατρικές ευχές μου για υγεία και δύναμη στον αξιόμαχο Ελληνικό Στρατό, χρόνια πολλά κι ευλογημένα σε όλους τους Έλληνες ”.