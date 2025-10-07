Κώστας Τζιούμης: «Το λέμε – Το κάνουμε»

Ο Δήμαρχος Τρίπολης, κ. Κώστας Τζιούμης, παραχώρησε την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025 συνέντευξη στη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης και στην εκπομπή «Επί της ουσίας» με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Μανιατάκο και Μηνά Αρτόπουλο, αναφερόμενος σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον Δήμο.

Ο κ. Τζιούμης αναφέρθηκε στην ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσω του οποίου προωθούνται έργα όπως η ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων, η ανάπλαση του λόφου Μπιτσάνη και η μετατροπή του κτιρίου ΟΕΒΑ σε πολιτιστικό χώρο.

Έκανε εκτενή αναφορά στο έργο του Πνευματικού Κέντρου, το οποίο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί ως την άνοιξη του 2026, ενώ οι εργασίες στο παλαιό Δημαρχείο συνεχίζονται με στόχο την αποπεράτωσή του το ερχόμενο καλοκαίρι. Για την πλατεία Κολοκοτρώνη ανακοίνωσε ότι η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφεται άμεσα και το έργο θα εκτελεστεί τμηματικά, με διάρκεια 15 μηνών.

Αναφερόμενος στο κλειστό κολυμβητήριο, ζήτησε συγγνώμη για τις καθυστερήσεις, τονίζοντας ότι το έργο βρίσκεται στην τελική φάση και δεν υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία έχει εξασφαλίσει έργα άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ για τον Δήμο, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν στον Δήμο Τρίπολης, ενώ αναφέρθηκε και στη χρηματοδότηση αναβάθμισης του δρόμου προς το Πανεπιστήμιο από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αύξηση στα τιμολόγια του νερού. Αντιθέτως, μετά από απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΤ, ενσωματώνεται το ειδικό τέλος 80% στην τιμή του νερού, με μειωμένο ΦΠΑ, με αποτέλεσμα τη μείωση του τελικού ποσού στους λογαριασμούς. Παράλληλα τόνισε ότι το νερό αποτελεί κοινωνικό αγαθό και δεν μπορεί να αποτελέσει εργαλείο πίεσης στους πολίτες λόγω λειψυδρίας.

Αναφορά έγινε και στα ζητήματα ελεγχόμενης στάθμευσης, στις ασφαλτοστρώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και στο πρόβλημα που δημιουργείται με παρεμβάσεις μετά από ασφαλτοστρώσεις, όπως με τις νέες συνδέσεις φυσικού αερίου.

Χαρακτήρισε ως μείζον ζήτημα την υπόθεση των σπιτιών ανακύκλωσης και ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος Τρίπολης δεν έχει καμία ευθύνη και δεν πρόκειται να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό, υπογραμμίζοντας πως από τις 29/9/2025 έχει ζητήσει έκτακτη συνεδρίαση της διοίκησης του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, χωρίς να λάβει απάντηση.

Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη στελέχωσης των νέων πολιτιστικών υποδομών, όπως η Δημοτική Πινακοθήκη και το Ψηφιακό Μουσείο, μέσω προγραμματικών συμβάσεων, και έκανε γνωστό ότι ο Δήμος συνεχίζει με εντάξεις έργων σε σχολεία, κοινόχρηστους χώρους και πολιτιστικές δομές.